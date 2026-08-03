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Semana primaveral en San Juan: máxima de 21°C antes del regreso del frío

Lunes, martes y miércoles registrarán máximas de hasta 21°C en la provincia. Sin embargo, a partir del jueves las temperaturas comenzarán a descender progresivamente.

La primera semana de agosto comienza con condiciones del tiempo muy agradables en San Juan. De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Hidrográfico Naval (SHN) y el pronóstico extendido, los primeros tres días del mes se presentarán con ambiente primaveral y marcas térmicas templadas, antes de la llegada de un nuevo descenso de la temperatura previsto para la segunda mitad de la semana.

Este lunes 3 de agosto la jornada inició con una temperatura de 6.5°C a las 6:00 de la mañana, con cielo ligeramente nublado, una humedad del 65 %, presión atmosférica de 942.9 hPa, viento en calma y una visibilidad de 15 kilómetros. Se espera que durante la tarde la máxima alcance los 19°C, con la salida del sol registrada a las 08:20 y el atardecer previsto para las 19:00 horas.

Tres días a pura primavera y un marcado descenso

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El escenario agradable se consolidará durante el inicio de la semana:

  • Martes 4: Mínima de 7°C y máxima de 19°C.
  • Miércoles 5: Será el día más cálido del periodo, con una mínima de 5°C y una máxima que llegará a los 21°C.

Sin embargo, el panorama meteorológico cambiará a partir del jueves, cuando comenzará un paulatino descenso de las marcas térmicas:

  • Jueves 6: Mínima de 7°C y máxima que caerá a los 15°C.
  • Viernes 7: Mínima de 4°C y máxima de 17°C.
  • Sábado 8: Mínima de 3°C y máxima de 13°C.
  • Domingo 9: Jornada invernal con una mínima de apenas 2°C y una máxima que no superará los 10°C.

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