Semana primaveral en San Juan: máxima de 21°C antes del regreso del frío

Este lunes 3 de agosto la jornada inició con una temperatura de 6.5°C a las 6:00 de la mañana, con cielo ligeramente nublado, una humedad del 65 %, presión atmosférica de 942.9 hPa, viento en calma y una visibilidad de 15 kilómetros. Se espera que durante la tarde la máxima alcance los 19°C, con la salida del sol registrada a las 08:20 y el atardecer previsto para las 19:00 horas.

Tres días a pura primavera y un marcado descenso