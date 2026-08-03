La primera semana de agosto comienza con condiciones del tiempo muy agradables en San Juan. De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Hidrográfico Naval (SHN) y el pronóstico extendido, los primeros tres días del mes se presentarán con ambiente primaveral y marcas térmicas templadas, antes de la llegada de un nuevo descenso de la temperatura previsto para la segunda mitad de la semana.
Semana primaveral en San Juan: máxima de 21°C antes del regreso del frío
Lunes, martes y miércoles registrarán máximas de hasta 21°C en la provincia. Sin embargo, a partir del jueves las temperaturas comenzarán a descender progresivamente.