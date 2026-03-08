La senadora nacional Patricia Bullrich publicó un contundente mensaje en redes sociales con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que cuestionó a sectores del feminismo y defendió la libertad individual de las mujeres.
Bullrich sobre el 8M: "Las feministas te escupían si no pensabas como ellas"
