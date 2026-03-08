Bullrich sobre el 8M: "Las feministas te escupían si no pensabas como ellas"

image

A través de un posteo, la dirigente política envió un saludo a distintas mujeres y destacó valores como el trabajo, la ambición y la independencia. “Feliz Día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre”, expresó la senadora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2030683691060457593?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2030683691060457593%7Ctwgr%5Ea42f11b9439d3ffc3a5b977b315f952968e1e70f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mdzol.com%2Fpolitica%2Fbullrich-lanzo-un-contundente-mensaje-el-8m-las-feministas-te-escupian-si-no-pensabas-como-ellas-n1469525&partner=&hide_thread=false Feliz Día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre.



Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 8, 2026

En su mensaje, Bullrich también lanzó críticas hacia lo que definió como un período en el que ciertos sectores intentaban imponer una visión única dentro del debate público. “Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas como ellas”, sostuvo.