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Milei prepara una gira por el interior y San Juan sería parte del recorrido

El Presidente recorrerá hasta fin de año los distritos donde están radicados los primeros proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. La agenda tendrá como eje las inversiones, el empleo y el desarrollo productivo.

El presidente Javier Milei iniciará en los próximos días una intensa agenda de visitas al interior del país, con el objetivo de poner en primer plano las inversiones y el desarrollo económico vinculados al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Según anticiparon fuentes oficiales de la Casa Rosada, el mandatario tiene previsto recorrer hasta fin de año las nueve provincias en las que se encuentran distribuidos los primeros 23 proyectos aprobados bajo el régimen. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para mostrar el impacto de las inversiones y su potencial para generar empleo.

Como primera avanzada, este martes viajarán a Salta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su vice, Ignacio Devitt; y el secretario de Medios, Fabián Fernández. La comitiva participará de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en la zona de la Puna.

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Durante la jornada, los funcionarios nacionales mantendrán encuentros con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y su par de Catamarca, Raúl Jalil. El contacto se producirá en un escenario marcado por las negociaciones políticas en torno a la reforma electoral, incluida la eventual suspensión de las PASO, y por los posibles acuerdos de cara a las elecciones de 2027.

El puntapié inicial de la gira presidencial se produjo hace dos semanas, cuando Milei visitó Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, antes de viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y posteriormente trasladarse a París para la Argentina Week.

Con su regreso al país, el Presidente retomará la agenda nacional y profundizará la recorrida por las provincias. La intención oficial es “poner en relevancia” el RIGI y mostrar sobre el terreno los proyectos que comenzaron a desarrollarse bajo este esquema de incentivos.

Para diciembre, la agenda presidencial contempla visitas a Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. A esa lista se suma la provincia de Buenos Aires, donde Milei ya recorrió las plantas de Mega, Louis Dreyfus Company y Fertil Pampas.

FUENTE: Con información de diario La Nación

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