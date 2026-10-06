Milei prepara una gira por el interior y San Juan sería parte del recorrido

Durante la jornada, los funcionarios nacionales mantendrán encuentros con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y su par de Catamarca, Raúl Jalil. El contacto se producirá en un escenario marcado por las negociaciones políticas en torno a la reforma electoral, incluida la eventual suspensión de las PASO, y por los posibles acuerdos de cara a las elecciones de 2027.

El puntapié inicial de la gira presidencial se produjo hace dos semanas, cuando Milei visitó Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, antes de viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y posteriormente trasladarse a París para la Argentina Week.

Con su regreso al país, el Presidente retomará la agenda nacional y profundizará la recorrida por las provincias. La intención oficial es “poner en relevancia” el RIGI y mostrar sobre el terreno los proyectos que comenzaron a desarrollarse bajo este esquema de incentivos.

Para diciembre, la agenda presidencial contempla visitas a Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. A esa lista se suma la provincia de Buenos Aires, donde Milei ya recorrió las plantas de Mega, Louis Dreyfus Company y Fertil Pampas.