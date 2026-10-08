Mercado Libre capacitará gratis a pymes sanjuaninas para potenciar sus ventas online

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Pymes y Emprendedores, invita a participar una capacitación organizada por Mercado Libre. Bajo el título “Meli Conecta De Punta a Punta”, se ofrecerá un programa gratuito de capacitación y profesionalización destinado a empresas y pymes sanjuaninas que buscan iniciarse en el comercio electrónico o mejorar sus ventas a través de la plataforma.

La iniciativa se desarrollará durante cuatro meses y está destinada a empresas y pymes que producen o comercializan productos en serie o masivos. Los seleccionados recibirán acompañamiento de asesores de Mercado Libre, soporte para optimizar publicaciones y un crédito de $100.000 en publicidad (para impulsar la visibilidad y las ventas dentro de la plataforma).