El programa “Meli Conecta De Punta a Punta” ofrece capacitación, asesoramiento personalizado y herramientas para que empresas y pymes puedan mejorar su estrategia de venta online. La propuesta es gratuita, virtual y tiene cupos limitados.
Mercado Libre capacitará gratis a pymes sanjuaninas para potenciar sus ventas online
Bajo el título “Meli Conecta De Punta a Punta”, se ofrecerá un programa gratuito de capacitación y profesionalización destinado a empresas y pymes sanjuaninas que buscan iniciarse en el comercio electrónico o mejorar sus ventas a través de la plataforma.