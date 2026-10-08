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Mercado Libre capacitará gratis a pymes sanjuaninas para potenciar sus ventas online

Bajo el título “Meli Conecta De Punta a Punta”, se ofrecerá un programa gratuito de capacitación y profesionalización destinado a empresas y pymes sanjuaninas que buscan iniciarse en el comercio electrónico o mejorar sus ventas a través de la plataforma.

El programa “Meli Conecta De Punta a Punta” ofrece capacitación, asesoramiento personalizado y herramientas para que empresas y pymes puedan mejorar su estrategia de venta online. La propuesta es gratuita, virtual y tiene cupos limitados.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Pymes y Emprendedores, invita a participar una capacitación organizada por Mercado Libre. Bajo el título “Meli Conecta De Punta a Punta”, se ofrecerá un programa gratuito de capacitación y profesionalización destinado a empresas y pymes sanjuaninas que buscan iniciarse en el comercio electrónico o mejorar sus ventas a través de la plataforma.

La iniciativa se desarrollará durante cuatro meses y está destinada a empresas y pymes que producen o comercializan productos en serie o masivos. Los seleccionados recibirán acompañamiento de asesores de Mercado Libre, soporte para optimizar publicaciones y un crédito de $100.000 en publicidad (para impulsar la visibilidad y las ventas dentro de la plataforma).

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El programa contempla capacitaciones grupales organizadas en tres módulos, con contenidos vinculados a precios y financiación, reputación y envíos, promociones y publicidad, catálogo y métricas de competencia, entre otras herramientas. Además, cada participante tendrá encuentros individuales con un asesor, destinados a realizar un seguimiento de objetivos semanales y avanzar en la profesionalización de su negocio.

La iniciativa, desarrollada por Mercado Libre en alianza con gobiernos provinciales, está dirigida a pymes y empresas con producción en serie o revendedores de productos masivos con capacidad de escalar.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el lunes 19 de octubre en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexla-bYRKLfmci1IjbSPeVfPFhrNINDkTcsdP5ncvEn95Jhg/viewform?usp=send_form El inicio está previsto para el 28 de octubre. Las personas inscriptas pasarán por un proceso de selección a cargo de Mercado Libre, ya que los cupos son limitados.

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