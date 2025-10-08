McEwen Copper Inc., con una participación del 46,4% en McEwen Inc. (NYSE, TSX: MUX), anunció resultados positivos de su Estudio de Factibilidad independiente para el proyecto cuprífero Los Azules, ubicado en San Juan, Argentina.
McEwen Copper confirmó la viabilidad económica y sostenibilidad en Los Azules
El Estudio de Factibilidad confirmó que la mina 100% sanjuanina de McEwen Copper Inc. es económicamente sólida, con bajos costos operativos, largo plazo de vida útil y altos estándares ESG, preparándose para convertirse en un referente de minería responsable en Argentina.