McEwen Copper confirmó la viabilidad económica y sostenibilidad en Los Azules

“El Estudio de Factibilidad de Los Azules es más que un hito técnico: es una hoja de ruta para el futuro de la minería del cobre”, destacó Rob McEwen, Presidente y Principal Accionista de McEwen Inc. “Este proyecto contribuirá de manera responsable y rentable a la transición global hacia la energía limpia, donde el cobre es un mineral esencial”.

Por su parte, Michael Meding, Vicepresidente de McEwen Copper y Gerente General de Los Azules, afirmó que el estudio ha transformado el potencial geológico del yacimiento en un plan de desarrollo claro y ejecutable. “Estamos preparados con el plan, el equipo y las alianzas adecuadas para desarrollar Los Azules, con el objetivo de crear la primera mina de cobre regenerativa de Argentina”, aseguró.

Con este avance, Los Azules se posiciona como un referente de minería responsable e innovadora, alineado con la demanda global de cobre producido de manera sostenible, fundamental para la transición energética y la electrificación del mundo moderno.

Fuente: prensa Los Azules