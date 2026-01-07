El Día de Reyes dejó una postal distinta en Sarmiento, más precisamente en Cochagual. Lejos del ruido de las picadas ilegales, Los Amigos de las Dos Ruedas eligieron el camino solidario y organizaron una salida especial para celebrar con los chicos del departamento.
Más motos, menos picadas: Reyes Magos solidarios en Sarmiento
En Cochagual, un grupo de motoqueros celebró el Día de Reyes con una salida solidaria: regalos, animación y una caravana que reunió a grandes y chicos bajo el sol sanjuanino.