Más motos, menos picadas: Reyes Magos solidarios en Sarmiento

Uno de los organizadores improvisó la animación con un micrófono y un parlante chico. Con locución espontánea, fue alentando a los pibes y a todos los que se acercaban, generando un clima festivo y cercano que se sostuvo durante toda la jornada.

Dos ruedas con sentido

El grupo suele organizar recorridos y salidas con fines benéficos, y esta vez el turno fue de los Reyes Magos. La consigna fue clara y se hizo notar en la calle: mientras algunos usan las motos para correr donde no corresponde, otros las ponen al servicio de la comunidad.

En Cochagual, la escena fue de risas, cascos apoyados y regalos en mano. Una celebración simple, organizada y con un mensaje que quedó claro: las dos ruedas también pueden ser una herramienta para compartir.