Más motos, menos picadas: Reyes Magos solidarios en Sarmiento

En Cochagual, un grupo de motoqueros celebró el Día de Reyes con una salida solidaria: regalos, animación y una caravana que reunió a grandes y chicos bajo el sol sanjuanino.

El Día de Reyes dejó una postal distinta en Sarmiento, más precisamente en Cochagual. Lejos del ruido de las picadas ilegales, Los Amigos de las Dos Ruedas eligieron el camino solidario y organizaron una salida especial para celebrar con los chicos del departamento.

La movida reunió a más de 16 motos que recorrieron la zona en plena circunvalación, a puro sol y disfrute. La caravana no fue una exhibición de velocidad, sino una excusa para compartir: hubo regalos para los más chicos y, de yapa, también ligaron los grandes.

Reyes, micrófono y aplausos

Uno de los organizadores improvisó la animación con un micrófono y un parlante chico. Con locución espontánea, fue alentando a los pibes y a todos los que se acercaban, generando un clima festivo y cercano que se sostuvo durante toda la jornada.

Dos ruedas con sentido

El grupo suele organizar recorridos y salidas con fines benéficos, y esta vez el turno fue de los Reyes Magos. La consigna fue clara y se hizo notar en la calle: mientras algunos usan las motos para correr donde no corresponde, otros las ponen al servicio de la comunidad.

En Cochagual, la escena fue de risas, cascos apoyados y regalos en mano. Una celebración simple, organizada y con un mensaje que quedó claro: las dos ruedas también pueden ser una herramienta para compartir.

