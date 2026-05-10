Personal policial de Comisaría 9ª llevó adelante este jueves por la tarde una serie de allanamientos en distintos sectores de Caucete y logró el secuestro de 18 motocicletas presuntamente vinculadas a picadas ilegales, maniobras peligrosas y ruidos molestos en la vía pública.
Secuestraron 18 motos en Caucete por picadas ilegales
Los allanamientos se concretaron en diferentes puntos del departamento, entre ellos Villa Yanello, Calle 2 y 23, Calle 24 entre Calle 2 y 3, Calle 3 pasando Calle 25 y Villa El Tango.