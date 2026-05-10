Secuestraron 18 motos en Caucete por picadas ilegales

Como resultado de los operativos, la Policía secuestró 18 motocicletas, dos cuadros de motos, dos bicicletas rodado 29 y un motor de ciclomotor. Según indicaron fuentes policiales, varios de los rodados presentaban modificaciones y escapes no reglamentarios.

Actualmente, todos los efectos secuestrados están siendo sometidos a controles e inspecciones por parte del personal de la Planta Verificadora, con el objetivo de determinar su correcta identificación y procedencia.

Desde Comisaría 9ª solicitaron además a la comunidad que aquellas personas que hayan sufrido el robo de algún rodado se acerquen a la dependencia policial para reconocer los elementos recuperados durante los allanamientos.