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Secuestraron 18 motos en Caucete por picadas ilegales

Los allanamientos se concretaron en diferentes puntos del departamento, entre ellos Villa Yanello, Calle 2 y 23, Calle 24 entre Calle 2 y 3, Calle 3 pasando Calle 25 y Villa El Tango.

Personal policial de Comisaría 9ª llevó adelante este jueves por la tarde una serie de allanamientos en distintos sectores de Caucete y logró el secuestro de 18 motocicletas presuntamente vinculadas a picadas ilegales, maniobras peligrosas y ruidos molestos en la vía pública.

Los procedimientos fueron realizados bajo directivas del Juzgado de Paz del departamento 25 de Mayo, luego de tareas investigativas relacionadas con alteraciones del orden provocadas por motociclistas que circulaban con caños de escape antirreglamentarios.

Los allanamientos se concretaron en diferentes puntos del departamento, entre ellos Villa Yanello, Calle 2 y 23, Calle 24 entre Calle 2 y 3, Calle 3 pasando Calle 25 y Villa El Tango.

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Como resultado de los operativos, la Policía secuestró 18 motocicletas, dos cuadros de motos, dos bicicletas rodado 29 y un motor de ciclomotor. Según indicaron fuentes policiales, varios de los rodados presentaban modificaciones y escapes no reglamentarios.

Actualmente, todos los efectos secuestrados están siendo sometidos a controles e inspecciones por parte del personal de la Planta Verificadora, con el objetivo de determinar su correcta identificación y procedencia.

Desde Comisaría 9ª solicitaron además a la comunidad que aquellas personas que hayan sufrido el robo de algún rodado se acerquen a la dependencia policial para reconocer los elementos recuperados durante los allanamientos.

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