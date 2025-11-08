Cuántos efectivos policiales serán designados para Boca - River

Habrá controles estrictos para impedir la venta ambulante, el accionar de “trapitos” y el ingreso de pirotecnia o elementos prohibidos, además de cacheos y sectores exclusivos para grupos familiares.
Una de las principales novedades del operativo será el control de deudores alimentarios morosos, una medida coordinada entre los ministerios de Justicia y Seguridad. Todos los hinchas deberán presentar su DNI, y si el documento figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), se impedirá el ingreso al estadio hasta que la persona regularice su situación judicial.
Boca vs River: datos del Superclásico
- Estadio: La Bombonera
- Hora de inicio: 16:30
- TV: TNT Sports y ESPN Premium
Posible formación de Boca:
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes y Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.
Posible formación de River:
Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Enzo Pérez y Kevin Castaño o Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi o Maxi Meza.