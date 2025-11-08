Cuántos efectivos policiales serán designados para Boca - River

El encuentro se jugará este domingo a las 16:30, con arbitraje de Nicolás Ramírez, y contará con un amplio despliegue que incluirá policías de la Ciudad, agentes de tránsito, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), fiscalizadores de Espacio Público y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Todo el operativo funcionará bajo el programa Tribuna Segura, que busca detectar personas con derecho de admisión o causas judiciales pendientes.

Desde las primeras horas del día, se desplegarán tres anillos de seguridad alrededor del estadio. Las puertas se abrirán a las 12:30, por lo que las autoridades recomendaron llegar con anticipación para evitar demoras en los accesos.