Más de 620 mil electores votarán por primera vez con Boleta Única de Papel

Este domingo 26 de octubre, 620.823 sanjuaninos habilitados acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los sanjuaninos se preparan para participar este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales, donde se renovarán las tres bancas que representan a la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.

Será una jornada histórica para San Juan, ya que por primera vez se implementará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), una herramienta que permite visualizar en una misma hoja todas las listas participantes, favoreciendo la transparencia y reduciendo la posibilidad de errores o faltantes de boletas.

En total, 620.823 electores están habilitados para emitir su voto en 1.843 mesas, distribuidas en 241 establecimientos a lo largo de las 19 secciones y 145 circuitos electorales que conforman la provincia.

Nueve listas competirán por las tres bancas nacionales: Frente Por San Juan, Partido Libertario, Cruzada Renovadora, Hacemos, Fuerza San Juan, Evolución Liberal, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Ideas de la Libertad y La Libertad Avanza.

El Tribunal Electoral Provincial, junto a la Secretaría de Estado de Seguridad y la Policía de San Juan, llevará adelante un operativo especial para garantizar el normal desarrollo del acto electoral.

Cada votante recibirá una Boleta Única de Papel y una lapicera para marcar su preferencia dentro del cuarto oscuro. El voto deberá realizarse con una sola marca por categoría; si se señalan dos o más opciones en el mismo tramo, ese voto será anulado. Una vez completada, la boleta se pliega siguiendo las instrucciones y se deposita en la urna.

Los electores pueden consultar el padrón definitivo en el sitio www.padron.gob.ar, donde se detalla el número de mesa, orden y establecimiento correspondiente.

Distribución de votantes y mesas por departamento:

  • Capital: 93.654 electores; 284 mesas

  • Santa Lucía: 45.923 electores; 134 mesas

  • Chimbas: 74.874 electores; 216 mesas

  • Rivadavia: 76.726 electores; 223 mesas

  • Zonda: 4.954 electores; 15 mesas

  • Rawson: 102.405 electores; 297 mesas

  • 9 de Julio: 9.772 electores; 29 mesas

  • San Martín: 10.796 electores; 32 mesas

  • Angaco: 9.247 electores; 29 mesas

  • Albardón: 23.135 electores; 69 mesas

  • Ullum: 4.916 electores; 15 mesas

  • Pocito: 51.587 electores; 151 mesas

  • Sarmiento: 20.358 electores; 64 mesas

  • 25 de Mayo: 15.319 electores; 46 mesas

  • Caucete: 32.504 electores; 97 mesas

  • Valle Fértil: 6.963 electores; 23 mesas

  • Jáchal: 20.274 electores; 65 mesas

  • Iglesia: 8.188 electores; 26 mesas

  • Calingasta: 9.228 electores; 28 mesas

Temas

