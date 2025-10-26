"Sin ayuda es imposible votar": la queja de Majo Quiroga por falta de accesibilidad

image

Con tono de indignación, lamentó que San Juan no contara con boletas en braille, como sucede en otras provincias. “Hubiese estado buenísimo que aquí también estén las plantillas en braille para que las personas ciegas podamos votar de forma autónoma e independiente. Lástima que San Juan no pudo tener la boleta en braille como Buenos Aires. Realmente, una involución total”, dijo.

Quiroga explicó además que no pudo firmar ni doblar la boleta por su cuenta, lo que le impidió completar el proceso de manera independiente. “No puedo poner la firma, imposible, y doblarlo menos. Me siento bien por haber votado, pero siento indignación y enojo porque esto no evoluciona. Al contrario, estamos involucionando”, expresó.

La atleta recordó con nostalgia el sistema anterior, cuando podía reconocer las boletas por el tipo de papel. “Me quedo con los votos de antes. De acuerdo con la textura de cada papel ya te dabas cuenta a qué pertenecía cada uno. En cambio, esto al ser una boleta única no la podés llevar porque te la dan ahí. Es muy frustrante no poder plasmar tu voto como tiene que ser. Estoy muy enojada”, cerró.