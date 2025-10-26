La deportista paralímpica sanjuanina María José “Majo” Quiroga manifestó su frustración tras votar en la Escuela Provincia de Jujuy, en Albardón, durante las elecciones legislativas 2025. La atleta, que integra la Selección Argentina de ciclismo adaptado, denunció la falta de accesibilidad en el nuevo sistema de boleta única de papel, implementado por primera vez en la provincia.
"Sin ayuda es imposible votar": la queja de Majo Quiroga por falta de accesibilidad
La ciclista paralímpica sanjuanina denunció que no pudo emitir su voto de forma autónoma con la nueva boleta única y reclamó por la ausencia de plantillas en braille.