"Sin ayuda es imposible votar": la queja de Majo Quiroga por falta de accesibilidad

La ciclista paralímpica sanjuanina denunció que no pudo emitir su voto de forma autónoma con la nueva boleta única y reclamó por la ausencia de plantillas en braille.

La deportista paralímpica sanjuanina María José “Majo” Quiroga manifestó su frustración tras votar en la Escuela Provincia de Jujuy, en Albardón, durante las elecciones legislativas 2025. La atleta, que integra la Selección Argentina de ciclismo adaptado, denunció la falta de accesibilidad en el nuevo sistema de boleta única de papel, implementado por primera vez en la provincia.

“En primer lugar, accesibilidad, cero. Si no tenés toda la ayuda de la presidenta de mesa es imposible votar. Lo único que hago es decir a quién quiero votar, nada más, porque ni siquiera puedo tocar el voto”, relató Majo, visiblemente molesta.

La deportista contó que debió revelar su voto en voz baja a la presidenta de mesa porque las cabinas no garantizaban privacidad. “Una experiencia realmente inaccesible, cero privacidad porque, al ser cabinas y no cuarto oscuro, tuve que decirle a la presidenta en secreto a quién quería votar”, afirmó.

Con tono de indignación, lamentó que San Juan no contara con boletas en braille, como sucede en otras provincias. “Hubiese estado buenísimo que aquí también estén las plantillas en braille para que las personas ciegas podamos votar de forma autónoma e independiente. Lástima que San Juan no pudo tener la boleta en braille como Buenos Aires. Realmente, una involución total”, dijo.

Quiroga explicó además que no pudo firmar ni doblar la boleta por su cuenta, lo que le impidió completar el proceso de manera independiente. “No puedo poner la firma, imposible, y doblarlo menos. Me siento bien por haber votado, pero siento indignación y enojo porque esto no evoluciona. Al contrario, estamos involucionando”, expresó.

La atleta recordó con nostalgia el sistema anterior, cuando podía reconocer las boletas por el tipo de papel. “Me quedo con los votos de antes. De acuerdo con la textura de cada papel ya te dabas cuenta a qué pertenecía cada uno. En cambio, esto al ser una boleta única no la podés llevar porque te la dan ahí. Es muy frustrante no poder plasmar tu voto como tiene que ser. Estoy muy enojada”, cerró.

