Fabián Gramajo votó en familia y destacó la participación ciudadana

“Lo importante es que se ha hecho mucha docencia y todos hemos aprendido de la mejor manera. Hoy la gente puede expresarse de forma democrática, y para eso se ha preparado cada escuela”, sostuvo.

En relación al contexto social y económico del país, el candidato señaló que esta elección representa una oportunidad para que los ciudadanos se “desahoguen” y voten por quienes más lo necesitan:

“Estoy muy contento porque hoy la gente se va a desahogar. Vamos a votar por todos aquellos que están viviendo momentos muy difíciles”, afirmó.

Gramajo también reafirmó su compromiso con una política cercana y basada en valores:

“Hoy la gente puede votar con la fuerza del amor que nos caracteriza a los sanjuaninos. Creo que lo primero que tiene que pasar hoy es que gane San Juan, que gane la Argentina, que gane Chimbas. Luego, hay que escuchar mucho, dialogar con humildad y unirnos en estos tiempos tan difíciles”.

Finalmente, el candidato recordó su tradicional cábala electoral: esperar los resultados en la casa de su mamá, en Villa Centenario, su lugar natal. Con emoción, concluyó:

“Por supuesto que vamos a festejar. No tengo dudas de que San Juan va a festejar, Chimbas va a festejar, y vamos a celebrar todos juntos”.