Elecciones Legislativas 2025: así votaron los famosos en las urnas

Este domingo, las celebridades y figuras reconocidas del ámbito del espectáculo argentino ejercieron su derecho a elegir a sus representantes en una jornada histórica. Todas las fotos

Este domingo 26 de octubre, se celebraron en la Argentina las Elecciones Legislativas 2025 en una jornada histórica marcada por la implementación, por primera vez, de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que promete agilizar los comicios y reducir el gasto público. Desde las ocho de la mañana, el país vivió una jornada de participación ciudadana, donde no solo los candidatos, fiscales y autoridades de mesa fueron protagonistas, sino también una gran cantidad de figuras del espectáculo que compartieron públicamente el ejercicio de su derecho al voto, sumando color, selfies y mensajes de compromiso cívico a la escena electoral.

Flor de la V se acercó a votar en compañía de su esposo, Pablo Goycochea. La conductora de Los Profesionales (El Nueve) se mostró distendida y sonriente en todo momento, posando para las cámaras con su clásico carisma y estilo personal. La pareja entró al establecimiento junta y salió tomada del brazo, marcando una postal de participación y amor en un domingo especial.

image

Previamente, en las primeras horas de esta jornada electoral, Lizy Tagliani fue una de las primeras en cumplir con su deber cívico. Así lo documentó en conjunto con la cuenta de El fin del mundo, el ciclo de streaming que conduce en Olga. En las fotos y videos publicados se la vio ingresar su boleta en el buzón electoral, sonriente y con un look relajado que llamó la atención especialmente por su elegante saco azul.

image

Pamela David y su esposo Daniel Vila se hicieron presentes en la jornada electoral. La conductora, con un traje en color terracota, emitió su voto con una amplia sonrisa, aunque tuvo que ir dos veces porque en un principio se había olvidado el documento de identidad. Así que Vila la llevó hasta su domicilio y la acompañó nuevamente al establecimiento, aunque votaron en lugares diferentes.

image
image

Cristina Pérez pasó a cumplir con su deber cívico en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero. La periodista se mostró sonriente y elegante, optando por un clásico traje sastrero marrón con sutiles rayas claras por encima de una remera blanca. Con el comprobante de votación frente a cámara, compartió el instante en el que selló su compromiso democrático.

image

Jorge Rial compartió su participación con su característico tono irónico. “Con el voto entre los dientes”, escribió sobre una selfie en la que aparece mordiendo el comprobante con gesto desafiante desde el interior de su automóvil.

image

Graciela Alfano emitió su voto en el Instituto Educativo Eccleston, en la calle Dorrego, de la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Teleshow, la actriz contó que “se está recuperando del herpes zoster que tuvo”.

image

Apenas pasadas las 17 y cuando se acercaba la hora de cierre de los comicios, Flor Peña se acercó a una escuela ubicada en el barrio de Palermo para dejar su voto en las Elecciones Legislativas. Pero no lo hizo sola. La actriz de Pretty Woman encabezó un contingente en el que la acompañaban su madre Norma, su hijo Juan Otero con su novio Mateo, su amiga Noralí, su marido Ramiro Ponce de León y hasta Julieta, una amiga de España que está de visita. “A cumplir con el deber cívico” dijo a dúo con Juan, antes de posar para las cámaras de Teleshow.

image

Casi al final de la jornada, Yanina Latorre emitió su voto y se fotografió frente a la urna, introduciendo la boleta prolijamente doblada.

image

Lalo Mir también fue uno de los famosos que ya pasó por las urnas este domingo. Con su estilo relajado y buena energía habitual, compartió una selfie en el cuarto oscuro y, al salir, escribió el mensaje: “Recién votado”.

image

El ambiente teatral también tuvo a uno de sus representantes más entusiastas con la presencia de Pepe Cibrián Campoy. El reconocido productor y director mostró su alegría electoral, posando con una gran sonrisa mientras introdujo la boleta en la urna. Al mismo tiempo de su publicación de Instagram, le sumó el sticker “VOTA” junto al hashtag “Yo ya voté“.

image

Mariano Iúdica se acercó un rato antes que termine la jornada electoral a elegir a sus candidatos para estas Elecciones Legislativas. “El voto es secreto”, bromeó con Teleshow.

image

