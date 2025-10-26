Elecciones Legislativas 2025: así votaron los famosos en las urnas

image

Pamela David y su esposo Daniel Vila se hicieron presentes en la jornada electoral. La conductora, con un traje en color terracota, emitió su voto con una amplia sonrisa, aunque tuvo que ir dos veces porque en un principio se había olvidado el documento de identidad. Así que Vila la llevó hasta su domicilio y la acompañó nuevamente al establecimiento, aunque votaron en lugares diferentes.

Cristina Pérez pasó a cumplir con su deber cívico en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero. La periodista se mostró sonriente y elegante, optando por un clásico traje sastrero marrón con sutiles rayas claras por encima de una remera blanca. Con el comprobante de votación frente a cámara, compartió el instante en el que selló su compromiso democrático.

Jorge Rial compartió su participación con su característico tono irónico. “Con el voto entre los dientes”, escribió sobre una selfie en la que aparece mordiendo el comprobante con gesto desafiante desde el interior de su automóvil.

Graciela Alfano emitió su voto en el Instituto Educativo Eccleston, en la calle Dorrego, de la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Teleshow, la actriz contó que “se está recuperando del herpes zoster que tuvo”.

Apenas pasadas las 17 y cuando se acercaba la hora de cierre de los comicios, Flor Peña se acercó a una escuela ubicada en el barrio de Palermo para dejar su voto en las Elecciones Legislativas. Pero no lo hizo sola. La actriz de Pretty Woman encabezó un contingente en el que la acompañaban su madre Norma, su hijo Juan Otero con su novio Mateo, su amiga Noralí, su marido Ramiro Ponce de León y hasta Julieta, una amiga de España que está de visita. “A cumplir con el deber cívico” dijo a dúo con Juan, antes de posar para las cámaras de Teleshow.

Casi al final de la jornada, Yanina Latorre emitió su voto y se fotografió frente a la urna, introduciendo la boleta prolijamente doblada.

Lalo Mir también fue uno de los famosos que ya pasó por las urnas este domingo. Con su estilo relajado y buena energía habitual, compartió una selfie en el cuarto oscuro y, al salir, escribió el mensaje: “Recién votado”.

El ambiente teatral también tuvo a uno de sus representantes más entusiastas con la presencia de Pepe Cibrián Campoy. El reconocido productor y director mostró su alegría electoral, posando con una gran sonrisa mientras introdujo la boleta en la urna. Al mismo tiempo de su publicación de Instagram, le sumó el sticker “VOTA” junto al hashtag “Yo ya voté“.

Mariano Iúdica se acercó un rato antes que termine la jornada electoral a elegir a sus candidatos para estas Elecciones Legislativas. “El voto es secreto”, bromeó con Teleshow.