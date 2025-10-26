El candidato a diputado nacional por Evolución Liberal, Sergio Vallejos, emitió su voto acompañado por su familia y otros integrantes de su lista, como Noelia, segunda candidata, y Mauricio, tercero. También estuvieron presentes sus hijos, que votaron en la misma escuela.
Vallejos destacó la boleta única y la participación ciudadana al votar
El candidato a diputado nacional por Evolución Liberal destacó la transparencia de la boleta única de papel y se mostró optimista sobre la participación ciudadana, que estima rondará entre 60 y 67%.