Vallejos destacó la boleta única y la participación ciudadana al votar

El candidato a diputado nacional por Evolución Liberal destacó la transparencia de la boleta única de papel y se mostró optimista sobre la participación ciudadana, que estima rondará entre 60 y 67%.

El candidato a diputado nacional por Evolución Liberal, Sergio Vallejos, emitió su voto acompañado por su familia y otros integrantes de su lista, como Noelia, segunda candidata, y Mauricio, tercero. También estuvieron presentes sus hijos, que votaron en la misma escuela.

“Hoy terminamos una campaña de dos meses muy intensa. Estamos expectantes y contentos de poder cerrar este proceso con la votación”, expresó Vallejo al llegar al establecimiento.

El candidato resaltó la importancia de la implementación de la boleta única de papel: “Viene a transparentar muchas acciones que antes se daban y que ahora creemos que no se van a dar. Es un hecho histórico en Argentina, porque la boleta única le quita la posibilidad de que gane quien tenga la estructura mejor organizada para hacer trampa”, aseguró.

Sobre la participación, Vallejo se mostró optimista: “Históricamente en San Juan se vota bien. Calculamos que entre el 60 y el 67% de los sanjuaninos va a acercarse a las urnas, porque la gente está buscando renovación en la política”.

Consultado sobre alguna cábala electoral, el candidato fue claro: “No tengo ninguna. Simplemente me quedo todo el día en el búnker, esperando, escuchando y recibiendo novedades. No hay camisa, ni ropa ni ritual de ningún tipo, solo expectación y atención a lo que va surgiendo”.

Vallejo también señaló que, pese a que en otras escuelas hay filas, la suya presentaba solo algunas personas esperando: “Siempre hay fila, todos los años, pero después la tarde es muy tranquila”.

Finalmente, el candidato destacó la participación familiar y el acompañamiento de su lista: “Votamos en familia, junto a los candidatos de nuestra lista, y celebramos que esta elección sea transparente y democrática para todos”.

