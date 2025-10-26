Vallejos destacó la boleta única y la participación ciudadana al votar

Sobre la participación, Vallejo se mostró optimista: “Históricamente en San Juan se vota bien. Calculamos que entre el 60 y el 67% de los sanjuaninos va a acercarse a las urnas, porque la gente está buscando renovación en la política”.

Embed - Elecciones legislativas 2025 Sergio Vallejos

Consultado sobre alguna cábala electoral, el candidato fue claro: “No tengo ninguna. Simplemente me quedo todo el día en el búnker, esperando, escuchando y recibiendo novedades. No hay camisa, ni ropa ni ritual de ningún tipo, solo expectación y atención a lo que va surgiendo”.

Vallejo también señaló que, pese a que en otras escuelas hay filas, la suya presentaba solo algunas personas esperando: “Siempre hay fila, todos los años, pero después la tarde es muy tranquila”.

Finalmente, el candidato destacó la participación familiar y el acompañamiento de su lista: “Votamos en familia, junto a los candidatos de nuestra lista, y celebramos que esta elección sea transparente y democrática para todos”.