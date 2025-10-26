Tiene 82 años y abrió la votación en la escuela Antonio Torres

“Todas las veces es lo mismo, tengo que dar ejemplo por mi profesión”, dijo Rogelio con orgullo, al recordar también sus raíces familiares: “Soy hijo del fundador de la relojería Tic-Tac, el comercio más antiguo de San Juan”.

Embed - Elecciones legislativas 2025 - Primer votante

Con humor y convicción, explicó que su presencia en las urnas no es casual. “Nunca falté”, contó, y cuando le recordaron que ya no tiene la obligación legal de votar, respondió entre risas: “Lo hago porque soy taurino y cabeza dura”.