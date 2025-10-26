Tiene 82 años y abrió la votación en la escuela Antonio Torres

La jornada electoral en San Juan comenzó con una historia de compromiso y constancia. Rogelio Fernández, de 82 años, fue el primer votante en la escuela Antonio Torres, y llegó puntual, apenas abrieron las mesas a las 8 de la mañana.
