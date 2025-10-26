"
Tiene 82 años y abrió la votación en la escuela Antonio Torres

Rogelio Fernández fue el primero en emitir su voto en la escuela Antonio Torres. Puntual a las 8 de la mañana, aseguró que nunca faltó a una elección y destacó el valor de participar en cada jornada democrática.

La jornada electoral en San Juan comenzó con una historia de compromiso y constancia. Rogelio Fernández, de 82 años, fue el primer votante en la escuela Antonio Torres, y llegó puntual, apenas abrieron las mesas a las 8 de la mañana.

Todas las veces es lo mismo, tengo que dar ejemplo por mi profesión”, dijo Rogelio con orgullo, al recordar también sus raíces familiares: “Soy hijo del fundador de la relojería Tic-Tac, el comercio más antiguo de San Juan”.

Con humor y convicción, explicó que su presencia en las urnas no es casual. “Nunca falté”, contó, y cuando le recordaron que ya no tiene la obligación legal de votar, respondió entre risas: “Lo hago porque soy taurino y cabeza dura”.

Fernández, padre, abuelo y ejemplo de participación, compartió además que su único nieto varón sigue los pasos de la medicina y actualmente cursa una beca en Buenos Aires.

Su historia resume el espíritu de esta jornada democrática: la de miles de sanjuaninos que, más allá de la edad o la obligación, eligen seguir participando y dando ejemplo.

