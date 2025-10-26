"
Marcelo Orrego: "A las 18 podremos hablar y conocer los resultados rápidamente"

El gobernador llegó acompañado por su equipo y compartió con los medios una anécdota personal antes de emitir su voto, invitando a todos los sanjuaninos a participar de la jornada electoral.

Marcelo Orrego llegó puntual a la Escuela del Valle de Tulum, en Santa Lucía, para emitir su voto en las elecciones. Acompañado por los candidatos de su lista, el aspirante a diputado nacional dialogó con los medios de comunicación antes de sufragar.

Durante la charla, Orrego compartió una anécdota personal que le dejó su padre y destacó la importancia de la participación ciudadana: “Espero que todos vayamos a votar y a las 18 podremos hablar. Será más sencillo y el resultado será más rápido”, expresó.

Tras emitir su voto, Marcelo recorrió distintas escuelas del Valle de Tulum, siguiendo de cerca el desarrollo de la jornada electoral y alentando a los sanjuaninos a acercarse a las urnas.

