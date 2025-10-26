"
En San Juan, votó el 33% del padrón electoral

Además, todo se desarrolla con normalidad, y llamó a los sanjuaninos a acercarse a las urnas hasta las 18 horas. A nivel Nacional, el porcentaje es del 23% pasado el mediodía.

Según datos difundidos por la Cámara Nacional Electoral, hasta el mediodía de este domingo, en San Juan votó el 33% del electorado. En tanto, el 23% del padrón nacional en el marco de las elecciones legislativas 2025. La cifra refleja una menor participación en comparación con los comicios de 2021, cuando a la misma hora había concurrido a las urnas el 30,5% de los electores.

En tanto, en San Juan el juez electoral Pablo Quiróz destacó, además, que la jornada electoral transcurre con total normalidad y sin incidentes en todo el territorio provincial. “Todo se ha desarrollado dentro de la normalidad”, aseguró.

Finalmente, el juez invitó a los ciudadanos a acercarse a votar y recordó que los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 18 horas. “Invitamos a los sanjuaninos a ejercer su derecho democrático y participar de esta jornada cívica”, concluyó.

