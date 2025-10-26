En San Juan, votó el 33% del padrón electoral

En tanto, en San Juan el juez electoral Pablo Quiróz destacó, además, que la jornada electoral transcurre con total normalidad y sin incidentes en todo el territorio provincial. “Todo se ha desarrollado dentro de la normalidad”, aseguró.

Finalmente, el juez invitó a los ciudadanos a acercarse a votar y recordó que los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 18 horas. “Invitamos a los sanjuaninos a ejercer su derecho democrático y participar de esta jornada cívica”, concluyó.