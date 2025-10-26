Según datos difundidos por la Cámara Nacional Electoral, hasta el mediodía de este domingo, en San Juan votó el 33% del electorado. En tanto, el 23% del padrón nacional en el marco de las elecciones legislativas 2025. La cifra refleja una menor participación en comparación con los comicios de 2021, cuando a la misma hora había concurrido a las urnas el 30,5% de los electores.
En San Juan, votó el 33% del padrón electoral
Además, todo se desarrolla con normalidad, y llamó a los sanjuaninos a acercarse a las urnas hasta las 18 horas. A nivel Nacional, el porcentaje es del 23% pasado el mediodía.