Más de 40 familias de Iglesia cumplieron el sueño de la casa propia

Fueron 44 casas las construidas dentro de este complejo habitacional. Los prototipos están diseñados con dos dormitorios, un baño, estar-comedor-cocina, con un espacio para lavarropas en el interior y una pileta de lavar en el exterior.

Durante la entrega, Orrego dijo: “Hoy no es un acto más: muchas familias dejan de preocuparse por el clima y empiezan a vivir en su casa, que pronto será un hogar lleno de amor, aniversarios y sueños cumplidos. Estas viviendas no son solo estructuras, son el fruto de un sistema solidario que debemos cuidar. A pesar de no contar con los recursos que tenían gestiones anteriores, San Juan fue la primera provincia en reactivar la obra pública.