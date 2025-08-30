Más de 360 familias afectadas por las lluvias: Chimbas, el epicentro

Estado de las rutas y caminos:

- Bermejo: Viento del sector sur con llovizna en la zona.

- Control San Carlos: Ruta transitable con precaución por posible presencia de animales sueltos, cielo nublado y viento del sector sur.

- Caminera: Cielo parcialmente nublado.

- Control Baldecitos (Ruta 141): Llovizna en la zona, transitable con precaución.

- Control Niquivil (Ruta 40): Transitable con precaución, badenes sin arrastre, niebla en la zona de Talacasto. Ruta 150 transitable con precaución.

- Huaco: Lloviznas en la zona, transitable con precaución.

- Control Encon: Viento sur en la zona, ruta transitable.

Recomendaciones

- Conducir con precaución en todas las rutas mencionadas debido a las condiciones climáticas y posibles obstáculos.

- Estar atento a la presencia de animales sueltos en la ruta de Control San Carlos.

- Reducir la velocidad en zonas con niebla o llovizna para evitar accidentes.

Desde el Ministerio indicaron que el operativo de contención continuará en las próximas horas, dado que sigue vigente el alerta meteorológico en la provincia. El objetivo es garantizar una respuesta inmediata ante cualquier contingencia que pudiera registrarse.