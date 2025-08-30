"
Más de 360 familias afectadas por las lluvias: Chimbas, el epicentro

Más de 360 familias fueron asistidas en San Juan por las lluvias. Chimbas fue el más afectado. Rutas con tránsito reducido y piden circular con precaución ante el alerta vigente.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, informó que más de 360 familias recibieron asistencia tras las lluvias registradas este sábado en la provincia.

El relevamiento oficial detalla que Chimbas fue el departamento más afectado, con 250 familias asistidas en barrios y asentamientos como Villa Paula, San Ramón, Loteo San José, Villa Videla, Villa Observatorio, Villa Obrera, Lote Hogar 43, Villa del Sur, Lote 38, Villa Mariano Moreno, Callejón Horno de Ladrillos, Calle 25 y Díaz, Asentamiento Fe y Esperanza, Virgen de Fátima, Lote 54, Villa Unión y Villa Sarmiento.

image

En Caucete, se brindó ayuda a 50 familias de Las Talas, Costa Canal, El Chasca y Los Médanos. En 25 de Mayo, otras 50 familias recibieron asistencia en Costa Canal y La Chimbera, donde además se evacuó a un grupo familiar. En Pocito, se reportaron 10 familias afectadas, mientras que en el resto de los departamentos no hubo solicitudes de ayuda ni casos de gravedad.

Estado de las rutas y caminos:

- Bermejo: Viento del sector sur con llovizna en la zona.

- Control San Carlos: Ruta transitable con precaución por posible presencia de animales sueltos, cielo nublado y viento del sector sur.

- Caminera: Cielo parcialmente nublado.

- Control Baldecitos (Ruta 141): Llovizna en la zona, transitable con precaución.

- Control Niquivil (Ruta 40): Transitable con precaución, badenes sin arrastre, niebla en la zona de Talacasto. Ruta 150 transitable con precaución.

- Huaco: Lloviznas en la zona, transitable con precaución.

- Control Encon: Viento sur en la zona, ruta transitable.

Recomendaciones

- Conducir con precaución en todas las rutas mencionadas debido a las condiciones climáticas y posibles obstáculos.

- Estar atento a la presencia de animales sueltos en la ruta de Control San Carlos.

- Reducir la velocidad en zonas con niebla o llovizna para evitar accidentes.

Desde el Ministerio indicaron que el operativo de contención continuará en las próximas horas, dado que sigue vigente el alerta meteorológico en la provincia. El objetivo es garantizar una respuesta inmediata ante cualquier contingencia que pudiera registrarse.

