"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Chimbas

En Chimbas asistieron a 170 familias afectadas tras las inclemencias climáticas

La Municipalidad de Chimbas entregó más de 700 asistencias a 170 familias tras el temporal. El fenómeno afectó con lluvias, granizo y neblina a varios departamentos de la provincia.

La Municipalidad de Chimbas informó que, tras las inclemencias climáticas de los últimos días, se asistió a 170 familias con más de 700 órdenes de ayuda directa, entre materiales y elementos de primera necesidad. Desde el inicio del año ya se habían realizado varias entregas de este tipo.

Hasta pasado el mediodía del sábado 30 de agosto se registraron dos casos considerados complejos en Villa Sarmiento y en el Loteo Ignacio Díaz, donde se brindó asistencia inmediata y se dio aviso al Ministerio de Familia de la provincia para el seguimiento.

Además, en esta última jornada se otorgó ayuda primaria a siete familias en la zona este, cuatro en la zona centro y cuatro en la zona oeste del departamento. “Se avanza cumpliendo la palabra con trabajo y esfuerzo, acompañando a quienes más lo necesitan”, expresaron desde la comuna.

Te puede interesar...

El temporal también dejó fuertes impactos en otros departamentos. En Jáchal se registraron lluvias acompañadas de caída de granizo, mientras que en Albardón las precipitaciones fueron intensas durante la mañana del sábado. Desde Vialidad Nacional recomendaron circular con precaución sobre Ruta 40, en el tramo que conecta San Juan con Jáchal.

En Caucete, la neblina afectó la visibilidad en Ruta 141, camino hacia Chepes, La Rioja. Este fenómeno también se presentó en la Cuesta de las Vacas y en Difunta Correa. En Sarmiento, la lluvia provocó la bajante de agua y material de arrastre en badenes de la Ruta 153, a la altura de la zona de Divisadero.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta por tormentas en San Juan, por lo que se recomienda circular con precaución y evitar zonas de riesgo.

Temas

Te puede interesar