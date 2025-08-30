La Municipalidad de Chimbas informó que, tras las inclemencias climáticas de los últimos días, se asistió a 170 familias con más de 700 órdenes de ayuda directa, entre materiales y elementos de primera necesidad. Desde el inicio del año ya se habían realizado varias entregas de este tipo.
En Chimbas asistieron a 170 familias afectadas tras las inclemencias climáticas
