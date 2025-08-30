En Chimbas asistieron a 170 familias afectadas tras las inclemencias climáticas

El temporal también dejó fuertes impactos en otros departamentos. En Jáchal se registraron lluvias acompañadas de caída de granizo, mientras que en Albardón las precipitaciones fueron intensas durante la mañana del sábado. Desde Vialidad Nacional recomendaron circular con precaución sobre Ruta 40, en el tramo que conecta San Juan con Jáchal.

En Caucete, la neblina afectó la visibilidad en Ruta 141, camino hacia Chepes, La Rioja. Este fenómeno también se presentó en la Cuesta de las Vacas y en Difunta Correa. En Sarmiento, la lluvia provocó la bajante de agua y material de arrastre en badenes de la Ruta 153, a la altura de la zona de Divisadero.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta por tormentas en San Juan, por lo que se recomienda circular con precaución y evitar zonas de riesgo.