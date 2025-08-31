"
San Martín visita a River en el Monumental

El encuentro arranca a las 19.15, con el arbitraje de Darío Herrera.

Este domingo desde las 19.15, San Martín de San Juan tendrá una de esas citas que marcan el pulso de una temporada: enfrentar a River Plate en el estadio Monumental por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El Verdinegro llega a Núñez con la esperanza de dar el golpe y llevarse algo más que experiencia frente a un equipo que, aunque poderoso, muestra señales de desgaste tras un calendario exigente.

Mientras el foco mediático apunta, como es habitual, al presente de River y sus posibles rotaciones, en San Juan se respira ilusión. El equipo dirigido por Raúl Antuña trabajó en silencio, preparando un partido que puede representar mucho más que tres puntos: puede consolidar un proyecto que apuesta por la juventud, el orden táctico y el sacrificio colectivo.

Un equipo con identidad

San Martín no desconoce la magnitud del desafío. Enfrentar a un gigante como River implica asumir riesgos, pero también confiar en lo construido. El Verdinegro ha mostrado ser un equipo sólido defensivamente y con transiciones rápidas, especialmente de la mano de jugadores como Ezequiel Rescaldani y Gonzalo Berterame, piezas clave en ofensiva.

La probable ausencia de varias figuras titulares en el local, entre ellas Enzo Pérez, Marcos Acuña y Driussi, podría ser un guiño del destino para el conjunto sanjuanino, que buscará sacar provecho de un River más liviano, aunque igual de competitivo.

