San Martín visita a River en el Monumental

San Martín no desconoce la magnitud del desafío. Enfrentar a un gigante como River implica asumir riesgos, pero también confiar en lo construido. El Verdinegro ha mostrado ser un equipo sólido defensivamente y con transiciones rápidas, especialmente de la mano de jugadores como Ezequiel Rescaldani y Gonzalo Berterame, piezas clave en ofensiva.

La probable ausencia de varias figuras titulares en el local, entre ellas Enzo Pérez, Marcos Acuña y Driussi, podría ser un guiño del destino para el conjunto sanjuanino, que buscará sacar provecho de un River más liviano, aunque igual de competitivo.