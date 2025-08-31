Este domingo desde las 19.15, San Martín de San Juan tendrá una de esas citas que marcan el pulso de una temporada: enfrentar a River Plate en el estadio Monumental por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El Verdinegro llega a Núñez con la esperanza de dar el golpe y llevarse algo más que experiencia frente a un equipo que, aunque poderoso, muestra señales de desgaste tras un calendario exigente.
San Martín visita a River en el Monumental
El encuentro arranca a las 19.15, con el arbitraje de Darío Herrera.