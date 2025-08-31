Apareció un tiburón de color naranja en Costa Rica

Un brillante tiburón nodriza, o tiburón gata, de color mandarina se retorcía junto a la embarcación. No se parecía a ningún otro tiburón que Watson, descendiente de una larga estirpe de pescadores, hubiera visto.

“Se me paran los pelos todavía solamente recordarme”, dijo.

Tiburón naranja: el primer caso registrado

Watson capturó el tiburón nodriza —animales en su mayoría dóciles cuyo hocico se parece un poco al del siluro— de 1,80 metros en agosto del año pasado, y atrajo cierta atención después de que publicara fotos del animal en las redes sociales. Los investigadores también se enteraron del hallazgo muy pronto y apuntaron que podría ser el primer caso registrado de un tiburón naranja.

“Vi las fotos y me quedé impresionado”, dijo Daniel Arauz Naranjo, biólogo marino y director ejecutivo del Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas de Costa Rica. “Fue como ‘guau, esto es algo extraño’”.

Este mes, Arauz Naranjo y sus colegas publicaron un estudio sobre el tiburón en la revista especializada Marine Biodiversity. Llegaron a la conclusión de que la extraña pigmentación del tiburón nodriza —el intenso tono amarillo anaranjado de su cuerpo y los fantasmagóricos ojos blancos sin iris visible— podría ser el resultado de dos condiciones genéticas inusuales que se producen al mismo tiempo: el albinismo y el xantismo.