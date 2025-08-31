"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > tiburón

Apareció un tiburón de color naranja en Costa Rica

El tiburón nodriza —animales en su mayoría dóciles cuyo hocico se parece un poco al del siluro— de 1,80 metros en agosto del año pasado, y atrajo cierta atención después de que publicara fotos del animal en las redes sociales.

Unos científicos publicaron este mes un estudio sobre el tiburón nodriza con un color singular que fue capturado y fotografiado por pescadores deportivos el año pasado.

Fuera lo que fuese, el pez estaba dando pelea. Los pescadores habían pasado media hora intentando llevarlo a la superficie. Enganchado bajo el agua, podría tratarse de un huachinango o una serviola, pensaron, especies grandes de pesca deportiva y con mucha fuerza, conocidas por su gran capacidad de resistir.

“Se miró un resplandor naranja al fondo y digo yo: ‘¿Qué es esto, por Dios?’”, dijo Garvin Watson, de 43 años, guía de pesca deportiva y dueño de un hotel en Barra de Parismina, una pequeña localidad en la costa caribeña de Costa Rica. “Todos gritábamos como locos”.

Te puede interesar...

Un brillante tiburón nodriza, o tiburón gata, de color mandarina se retorcía junto a la embarcación. No se parecía a ningún otro tiburón que Watson, descendiente de una larga estirpe de pescadores, hubiera visto.

“Se me paran los pelos todavía solamente recordarme”, dijo.

Tiburón naranja: el primer caso registrado

Watson capturó el tiburón nodriza —animales en su mayoría dóciles cuyo hocico se parece un poco al del siluro— de 1,80 metros en agosto del año pasado, y atrajo cierta atención después de que publicara fotos del animal en las redes sociales. Los investigadores también se enteraron del hallazgo muy pronto y apuntaron que podría ser el primer caso registrado de un tiburón naranja.

“Vi las fotos y me quedé impresionado”, dijo Daniel Arauz Naranjo, biólogo marino y director ejecutivo del Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas de Costa Rica. “Fue como ‘guau, esto es algo extraño’”.

Este mes, Arauz Naranjo y sus colegas publicaron un estudio sobre el tiburón en la revista especializada Marine Biodiversity. Llegaron a la conclusión de que la extraña pigmentación del tiburón nodriza —el intenso tono amarillo anaranjado de su cuerpo y los fantasmagóricos ojos blancos sin iris visible— podría ser el resultado de dos condiciones genéticas inusuales que se producen al mismo tiempo: el albinismo y el xantismo.

Temas

Te puede interesar