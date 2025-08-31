"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Mauro Icardi

El festejo de la China Suárez ante el gol de Mauro Icardi

Mauro Icardi convirtió el tercer tanto de su equipo y la China Suárez deliró desde uno de los sectores vip del estadio a puro salto.

Mauro Icardi regresó con todo a las canchas después de la grave lesión que sufrió en noviembre pasado cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de la UEFA Europa League entre el Galatasaray contra el Tottenham.

El ex de Wanda Nara fue operado en la Argentina a las semanas y luego inició un largo proceso de rehabilitación típico de esas lesiones que duró unos ocho meses.

En el medio, el deportista blanqueaba su romance en el verano con la China Suárez, con quien hoy se encuentra a full ya instalados por completo en Turquía.

Te puede interesar...

Lo cierto es que de a poco el futbolista va sumando minutos en la cancha tras la grave lesión y este fin de semana volvió a convertir un gol en la victoria del popular club turco ante el Rizespor por la liga de ese país.

Mauro Icardi convirtió el tercer tanto y la China Suárez deliró desde uno de los sectores vip del estadio a puro salto y felicidad ante el gol que convirtió su novio y todo quedó registrado en un video de un fanático del club que se viralizó en las redes.

La actriz y cantante estuvo acompañada por sus tres hijos, Amancio, Rufina y Magnolia en el estadio y se mostró eufórica ante el gol que convirtió su pareja. Todos estuvieron vestidos con la camiseta con el número 9 de Icardi, quien es muy querido por la afición del club.

La China Suárez hace poco reflexionó sobre su nueva vida en Turquía y se mostró muy a gusto con el lugar: "Mi día llegando a su fin. Mauro entrena, yo aprovecho con mis amigos para seguir perdiéndome por las calles de Estambul. Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda”, reflexionó en Instagram.

Embed
FUENTE: PrimiciasYa

Temas

Te puede interesar