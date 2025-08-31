El festejo de la China Suárez ante el gol de Mauro Icardi

Lo cierto es que de a poco el futbolista va sumando minutos en la cancha tras la grave lesión y este fin de semana volvió a convertir un gol en la victoria del popular club turco ante el Rizespor por la liga de ese país.

Mauro Icardi convirtió el tercer tanto y la China Suárez deliró desde uno de los sectores vip del estadio a puro salto y felicidad ante el gol que convirtió su novio y todo quedó registrado en un video de un fanático del club que se viralizó en las redes.

La actriz y cantante estuvo acompañada por sus tres hijos, Amancio, Rufina y Magnolia en el estadio y se mostró eufórica ante el gol que convirtió su pareja. Todos estuvieron vestidos con la camiseta con el número 9 de Icardi, quien es muy querido por la afición del club.

La China Suárez hace poco reflexionó sobre su nueva vida en Turquía y se mostró muy a gusto con el lugar: "Mi día llegando a su fin. Mauro entrena, yo aprovecho con mis amigos para seguir perdiéndome por las calles de Estambul. Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda”, reflexionó en Instagram.