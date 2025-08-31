Más de 3.000 familias de distintos departamentos de San Juan resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde ayer. El Gobierno provincial lleva adelante un operativo de asistencia integral coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en conjunto con los ministerios de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, además de la Secretaría de Ambiente.
Más de 3 mil familias afectadas por el temporal en San Juan
El Gobierno de San Juan mantiene un intenso operativo interministerial para dar solución a las personas afectadas.