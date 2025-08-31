Más de 3 mil familias afectadas por el temporal en San Juan

El trabajo interministerial incluye la entrega de colchones, frazadas, palos, nylons y otras provisiones, además del despliegue de personal y móviles para llegar a los sectores más afectados.

Los departamentos más perjudicados son 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, donde se han registrado familias evacuadas que son contenidas en espacios habilitados en cada zona.