Más de 3 mil familias afectadas por el temporal en San Juan

El Gobierno de San Juan mantiene un intenso operativo interministerial para dar solución a las personas afectadas.

Más de 3.000 familias de distintos departamentos de San Juan resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde ayer. El Gobierno provincial lleva adelante un operativo de asistencia integral coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en conjunto con los ministerios de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, además de la Secretaría de Ambiente.

El trabajo interministerial incluye la entrega de colchones, frazadas, palos, nylons y otras provisiones, además del despliegue de personal y móviles para llegar a los sectores más afectados.

Los departamentos más perjudicados son 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, donde se han registrado familias evacuadas que son contenidas en espacios habilitados en cada zona.

El operativo continuará en los próximos días hasta garantizar la asistencia a todos los damnificados.

