Ante la emergencia climática provocada por las lluvias casi permanentes registradas desde la madrugada del sábado en la provincia de San Juan, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que continúa y refuerza su trabajo territorial para asistir a las familias afectadas.
Gobierno refuerza la asistencia en medio de la emergencia climática
El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que continúa y refuerza su trabajo territorial para asistir a las familias afectadas. Por el momento, no hay una cifra determinada ya que se encuentran en tareas de relevar.