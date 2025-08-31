"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan

Gobierno refuerza la asistencia en medio de la emergencia climática

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que continúa y refuerza su trabajo territorial para asistir a las familias afectadas. Por el momento, no hay una cifra determinada ya que se encuentran en tareas de relevar.

Ante la emergencia climática provocada por las lluvias casi permanentes registradas desde la madrugada del sábado en la provincia de San Juan, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que continúa y refuerza su trabajo territorial para asistir a las familias afectadas.

Según detallaron desde la cartera provincial, a los relevamientos de requerimientos de asistencia realizados el día sábado, se sumaron nuevos pedidos en las últimas horas. Familias de los departamentos de Rawson, Pocito, Caucete y Zonda recibieron ayuda en el marco de los operativos desplegados por los equipos técnicos del ministerio.

Además, durante la madrugada y la mañana de este domingo, se tomó contacto directo con familias evacuadas en Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, garantizando contención, alimentos, abrigo y acompañamiento.

Te puede interesar...

Desde el Ministerio informaron que el trabajo se realiza en coordinación con las áreas municipales, fuerzas de seguridad y otros organismos provinciales, con el objetivo de brindar respuestas rápidas a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por las intensas precipitaciones.

Te puede interesar