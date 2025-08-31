Gobierno refuerza la asistencia en medio de la emergencia climática

Según detallaron desde la cartera provincial, a los relevamientos de requerimientos de asistencia realizados el día sábado, se sumaron nuevos pedidos en las últimas horas. Familias de los departamentos de Rawson, Pocito, Caucete y Zonda recibieron ayuda en el marco de los operativos desplegados por los equipos técnicos del ministerio.

Además, durante la madrugada y la mañana de este domingo, se tomó contacto directo con familias evacuadas en Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, garantizando contención, alimentos, abrigo y acompañamiento.