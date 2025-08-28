"
Alto de Sierra

Dos familias perdieron todo en un incendio en Alto de Sierra y piden ayuda

Las familias afectadas por el incendio en el asentamiento San Cayetano, en Alto de Sierra, perdieron todas sus pertenencias y necesitan con urgencia ropa y calzado. Vecinos iniciaron una campaña solidaria para ayudarlos.

Momentos de desesperación vivieron dos familias del asentamiento San Cayetano, en Alto de Sierra, Santa Lucía, cuando las llamas consumieron por completo sus viviendas y se quedaron literalmente con lo puesto.

Una de las dueñas de casa relató a sanjuan8.com que, de repente, la vivienda se llenó de humo y lo único que alcanzó a hacer fue sacar a sus hijos. “Lo único que me importaba eran mis hijos y los saqué, no llegué a sacar el resto”, expresó conmovida. La mujer también contó que sospecha que el fuego pudo haber sido intencional.

Ante esta situación, vecinos y allegados comenzaron a organizar una red solidaria para asistirlos. Lo que más necesitan son zapatillas y prendas de vestir para grandes y chicos.

Talles de calzado y ropa solicitados

  • Iker (3 años): Calzado 24 – Ropa talle 4/5
  • Nicolás (9 años): Calzado 33 – Ropa talle 10/12
  • Alexander (12 años): Calzado 37 – Ropa talle 14/16
  • Delfina (16 años): Calzado 40 – Ropa talle 38/40, remera S/M
  • Adriana: Calzado 36 – Ropa talle 38/40
  • Saúl: Calzado 42 – Remera L – Pantalón 38/40

Para colaborar se puede comunicar al 2645066821 o realizar transferencias al alias Devora.lucero (Devora Elisabeth Lucero).

