Momentos de desesperación vivieron dos familias del asentamiento San Cayetano, en Alto de Sierra, Santa Lucía, cuando las llamas consumieron por completo sus viviendas y se quedaron literalmente con lo puesto.
Dos familias perdieron todo en un incendio en Alto de Sierra y piden ayuda
Las familias afectadas por el incendio en el asentamiento San Cayetano, en Alto de Sierra, perdieron todas sus pertenencias y necesitan con urgencia ropa y calzado. Vecinos iniciaron una campaña solidaria para ayudarlos.