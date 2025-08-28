Dos familias perdieron todo en un incendio en Alto de Sierra y piden ayuda

Una de las dueñas de casa relató a sanjuan8.com que, de repente, la vivienda se llenó de humo y lo único que alcanzó a hacer fue sacar a sus hijos. “Lo único que me importaba eran mis hijos y los saqué, no llegué a sacar el resto”, expresó conmovida. La mujer también contó que sospecha que el fuego pudo haber sido intencional.

Ante esta situación, vecinos y allegados comenzaron a organizar una red solidaria para asistirlos. Lo que más necesitan son zapatillas y prendas de vestir para grandes y chicos.