Habilitan número de asistencia para personas afectadas por las lluvias

Hasta las 15.30 del domingo, ya habían sido asistidas más de 3.000 familias en distintos puntos del territorio provincial. A continuación, el detalle de atención por departamento:
Chimbas: 553
Caucete: 430
Rawson: 415
Pocito: 243
25 de Mayo: 203
Santa Lucía: 200
Sarmiento: 200
Capital: 180
Rivadavia: 170
9 de Julio: 170
Albardón: 175
Angaco: 140
Ullum: 120
Zonda: 100
San Martín: 100
En tanto, en los departamentos de Iglesia, Valle Fértil y Jáchal, no se registraron pedidos masivos de ayuda, aunque sí hubo situaciones puntuales que fueron abordadas y resueltas por los equipos del Ministerio.
Atención permanente y trabajo en conjunto
Las autoridades provinciales informaron que se continúa trabajando de manera coordinada con los municipios y organismos de emergencia para dar respuesta a las familias damnificadas. La línea telefónica 264 412 3158 se mantendrá habilitada durante los próximos días para quienes aún no hayan podido comunicarse o necesiten nuevas gestiones.
Se solicita a la población compartir esta información con quienes puedan requerir asistencia y mantener la calma, ya que los equipos de respuesta están activos en todo el territorio.