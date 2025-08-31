Habilitan número de asistencia para personas afectadas por las lluvias

Hasta las 15.30 del domingo, ya habían sido asistidas más de 3.000 familias en distintos puntos del territorio provincial. A continuación, el detalle de atención por departamento:

Chimbas: 553

Caucete: 430

Rawson: 415

Pocito: 243

25 de Mayo: 203

Santa Lucía: 200

Sarmiento: 200

Capital: 180

Rivadavia: 170

9 de Julio: 170

Albardón: 175

Angaco: 140

Ullum: 120

Zonda: 100

San Martín: 100

En tanto, en los departamentos de Iglesia, Valle Fértil y Jáchal, no se registraron pedidos masivos de ayuda, aunque sí hubo situaciones puntuales que fueron abordadas y resueltas por los equipos del Ministerio.

Atención permanente y trabajo en conjunto

Las autoridades provinciales informaron que se continúa trabajando de manera coordinada con los municipios y organismos de emergencia para dar respuesta a las familias damnificadas. La línea telefónica 264 412 3158 se mantendrá habilitada durante los próximos días para quienes aún no hayan podido comunicarse o necesiten nuevas gestiones.

Se solicita a la población compartir esta información con quienes puedan requerir asistencia y mantener la calma, ya que los equipos de respuesta están activos en todo el territorio.