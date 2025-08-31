Las intensas lluvias que azotan a la provincia de San Juan desde la mañana del sábado siguen generando complicaciones, especialmente en zonas vulnerables. En 25 de Mayo, varias familias fueron afectadas por inundaciones, siendo una de las áreas más comprometidas, entre ella la Finca Chiconi, ubicada en Calle 9, a 200 metros de la Ruta.
Las lluvias provocaron inundaciones y afectan a familias de 25 de Mayo
El parte policial indica que efectivos de la comisaría 32° brindaron asistencia a dos familias.