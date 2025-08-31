Las lluvias provocaron inundaciones y afectan a familias de 25 de Mayo

Allí, una familia compuesta por 10 integrantes, encabezada Juana Orrego, se encuentra en situación de extrema precariedad. Su vivienda, construida en adobe, presenta daños estructurales y el agua ingresó al interior, agravando aún más su estado.

Personal de la Comisaría 32ª y de Protección Civil se hizo presente en el lugar para realizar un relevamiento y brindar asistencia inmediata. No obstante, se informó que no hay al momento un lugar físico disponible para evacuar a los afectados, lo que complica las acciones de respuesta.