Las lluvias provocaron inundaciones y afectan a familias de 25 de Mayo

El parte policial indica que efectivos de la comisaría 32° brindaron asistencia a dos familias.

Las intensas lluvias que azotan a la provincia de San Juan desde la mañana del sábado siguen generando complicaciones, especialmente en zonas vulnerables. En 25 de Mayo, varias familias fueron afectadas por inundaciones, siendo una de las áreas más comprometidas, entre ella la Finca Chiconi, ubicada en Calle 9, a 200 metros de la Ruta.

Allí, una familia compuesta por 10 integrantes, encabezada Juana Orrego, se encuentra en situación de extrema precariedad. Su vivienda, construida en adobe, presenta daños estructurales y el agua ingresó al interior, agravando aún más su estado.

Personal de la Comisaría 32ª y de Protección Civil se hizo presente en el lugar para realizar un relevamiento y brindar asistencia inmediata. No obstante, se informó que no hay al momento un lugar físico disponible para evacuar a los afectados, lo que complica las acciones de respuesta.

En la misma zona, también se encuentra una pareja de adultos mayores, conformada Sara Morales y su pareja, quienes, pese a la situación, decidieron no abandonar su hogar.

