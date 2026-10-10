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Más de 30 líneas de RedTulum tendrán desvíos por obras en Capital

El martes 13 de octubre habrá desvíos en varias líneas de colectivos por trabajos de repavimentación entre avenida Alem y calle Sarmiento. La medida afectará a servicios que conectan Capital con distintos departamentos de San Juan.

El servicio de RedTulum modificará los recorridos de varias líneas de colectivos el próximo martes 13 de octubre, debido a los trabajos de repavimentación que realizará la Municipalidad de la Ciudad de San Juan sobre calle Santa Fe, entre avenida Alem y calle Sarmiento.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, informó que los cortes de tránsito obligarán a implementar desvíos para garantizar la continuidad del servicio de transporte público durante el desarrollo de las obras.

Las modificaciones alcanzarán a numerosas líneas que conectan Capital con Rivadavia, Rawson, Pocito, Sarmiento, Santa Lucía, 9 de Julio, 25 de Mayo, Caucete, Albardón, Angaco, San Martín y Chimbas.

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Cuáles líneas estrán afectadas

En el grupo de servicios que une Capital con Rivadavia, los desvíos afectarán a las líneas 103, 122, 123, 125, 160 y 161. En tanto, las líneas 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 244, 247 y 260, que circulan hacia Rawson, Pocito y Sarmiento, también deberán modificar sus recorridos.

La medida incluirá a las líneas 300, 301, 302, 303, 304, 305, 322, 345 y 364, que conectan con Santa Lucía, 9 de Julio, 25 de Mayo y Caucete. Además, se verán alcanzados los servicios 400, 402, 406 y 407, que vinculan Capital con Albardón, Angaco, San Martín y Chimbas.

Para mantener la circulación de las unidades, RedTulum dispuso desvíos por calle Sarmiento, avenida Córdoba y avenida Alem.

Desde el Ministerio de Gobierno recomendaron a los usuarios consultar los recorridos antes de viajar y tener en cuenta las modificaciones previstas para evitar demoras o inconvenientes durante la jornada.

La información detallada sobre los cortes y los cambios en el transporte público se encuentra disponible en la plataforma oficial de cortes de calles: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.

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