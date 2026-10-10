El servicio de RedTulum modificará los recorridos de varias líneas de colectivos el próximo martes 13 de octubre, debido a los trabajos de repavimentación que realizará la Municipalidad de la Ciudad de San Juan sobre calle Santa Fe, entre avenida Alem y calle Sarmiento.
Más de 30 líneas de RedTulum tendrán desvíos por obras en Capital
El martes 13 de octubre habrá desvíos en varias líneas de colectivos por trabajos de repavimentación entre avenida Alem y calle Sarmiento. La medida afectará a servicios que conectan Capital con distintos departamentos de San Juan.