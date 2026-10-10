Más de 30 líneas de RedTulum tendrán desvíos por obras en Capital

Cuáles líneas estrán afectadas

En el grupo de servicios que une Capital con Rivadavia, los desvíos afectarán a las líneas 103, 122, 123, 125, 160 y 161. En tanto, las líneas 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 244, 247 y 260, que circulan hacia Rawson, Pocito y Sarmiento, también deberán modificar sus recorridos.

La medida incluirá a las líneas 300, 301, 302, 303, 304, 305, 322, 345 y 364, que conectan con Santa Lucía, 9 de Julio, 25 de Mayo y Caucete. Además, se verán alcanzados los servicios 400, 402, 406 y 407, que vinculan Capital con Albardón, Angaco, San Martín y Chimbas.

Para mantener la circulación de las unidades, RedTulum dispuso desvíos por calle Sarmiento, avenida Córdoba y avenida Alem.

Desde el Ministerio de Gobierno recomendaron a los usuarios consultar los recorridos antes de viajar y tener en cuenta las modificaciones previstas para evitar demoras o inconvenientes durante la jornada.

La información detallada sobre los cortes y los cambios en el transporte público se encuentra disponible en la plataforma oficial de cortes de calles: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.