El Boleto Escolar y Docente Gratuito rige desde hoy en toda la provincia

Para acceder a la gratuidad, el usuario debe poseer la tarjeta SUBE registrada a su nombre. Los horarios de cobertura establecidos son:

Lunes a viernes: de 06:00 a 00:00 horas.

Sábados: de 08:00 a 13:00 horas.

Los alumnos que vistan uniforme o guardapolvo podrán viajar sin necesidad de mostrar la credencial física. En caso contrario, se deberá presentar la credencial estudiantil 2025 o superior. Para quienes necesiten tramitarla por primera vez, deberán acudir a las empresas de transporte con el DNI y el certificado de alumno regular.