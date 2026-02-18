Desde este miércoles 18 de febrero, se encuentra vigente el Boleto Escolar y Docente Gratuito en San Juan. El beneficio está destinado a los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, además de formación profesional, siempre que la distancia al establecimiento sea mayor a 1 km.
El Boleto Escolar y Docente Gratuito rige desde hoy en toda la provincia
A partir de este 18 de febrero de 2026, estudiantes y docentes pueden utilizar el beneficio para el ciclo lectivo. Es obligatorio el uso de la tarjeta SUBE registrada.