BOLETO ESCOLAR

El Boleto Escolar y Docente Gratuito rige desde hoy en toda la provincia

A partir de este 18 de febrero de 2026, estudiantes y docentes pueden utilizar el beneficio para el ciclo lectivo. Es obligatorio el uso de la tarjeta SUBE registrada.

Desde este miércoles 18 de febrero, se encuentra vigente el Boleto Escolar y Docente Gratuito en San Juan. El beneficio está destinado a los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, además de formación profesional, siempre que la distancia al establecimiento sea mayor a 1 km.

Para acceder a la gratuidad, el usuario debe poseer la tarjeta SUBE registrada a su nombre. Los horarios de cobertura establecidos son:

  • Lunes a viernes: de 06:00 a 00:00 horas.

  • Sábados: de 08:00 a 13:00 horas.

Los alumnos que vistan uniforme o guardapolvo podrán viajar sin necesidad de mostrar la credencial física. En caso contrario, se deberá presentar la credencial estudiantil 2025 o superior. Para quienes necesiten tramitarla por primera vez, deberán acudir a las empresas de transporte con el DNI y el certificado de alumno regular.

Aunque el pasaje es gratuito, se recomienda mantener una carga mínima en la tarjeta para cubrir el costo administrativo de $100 por viaje. Asimismo, las autoridades informaron que se implementará una etapa de inscripción digital próximamente para migrar definitivamente al nuevo sistema de gestión.

