Más de 75.000 estudiantes y docentes ya cuentan con el Boleto Gratuito

La implementación del sistema a través de la tarjeta SUBE permite además garantizar un uso ordenado y transparente de los recursos del Estado, asegurando que el beneficio llegue a quienes corresponde.

Cómo inscribirse para el boleto escolar gratuito

La nueva fecha límite para realizar el trámite será hasta el 31 de marzo.

Quienes deseen acceder al beneficio deberán completar la inscripción de manera online a través de la página oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o mediante el bot de CIDi (ciudadano digital), siguiendo los pasos indicados en la plataforma cidi.sanjuan.gob.ar.

Desde el Ministerio de Gobierno se solicita a los usuarios realizar el trámite únicamente por las vías digitales oficiales, evitando traslados innecesarios y facilitando el acceso al beneficio de manera más ágil.