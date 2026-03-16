El Ministerio de Gobierno informa a la comunidad que más de 75.000 estudiantes y docentes de San Juan ya tienen aplicado el beneficio del Boleto Escolar Gratuito en su tarjeta SUBE, lo que les permite viajar sin costo en el transporte público en el marco de esta política destinada a garantizar el acceso a la educación.
Más de 75.000 estudiantes y docentes ya cuentan con el Boleto Gratuito
El plazo para inscribirse es hasta el 31 de marzo a través de la página oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o mediante el bot de CIDi (ciudadano digital).