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Más de 1.000 prestadores se capacitaron para potenciar al turismo local

La capacitación se realizó a través del programa San Juan Capacita en Turismo. Fueron más de 20 los talleres de formación dictados.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte realizó la entrega de certificados de la tercera edición del Programa San Juan Capacita en Turismo. El acto tuvo lugar en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, donde se celebró el logro de más de 1.000 participantes que finalizaron las distintas capacitaciones.

Durante tres meses de cursado, el programa llevó adelante 20 talleres de formación gratuita en modalidades presencial y virtual, permitiendo el acceso tanto a residentes del Gran San Juan y de departamentos alejados como Jáchal, Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Sarmiento.

Las temáticas abordaron áreas fundamentales para la cadena de valor turística, incluyendo Organización de eventos, Recepción hotelera, Turismo del vino y del olivo, Marketing digital, Turismo sustentable, Calidad en atención al turista, Inglés, Ceremonial y protocolo, Servicio de mozo y Diseño de experiencias turísticas.

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El impacto del programa se reforzó mediante una instancia práctica en la que los asistentes aplicaron contenidos en establecimientos e instituciones de la provincia. Esta sinergia contó con la participación del sector público y privado, incluyendo al Hotel Del Bono, Hotel Termas de Pismanta, Museo Don Julio, Complejo Anchipurac, Restaurante Palito, Restaurante El Lagar, Club Sirio Libanés, Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, Centro Cultural Calingasta, Escuela Agrotécnica de Jáchal, la sede de la UNSJ en Valle Fértil, entre otros organismos, instituciones de salud y bomberos.

La entrega de certificados estuvo a cargo de la diputada nacional; Nancy Picón, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte; Guido Romero, el subsecretario de Turismo; Juan Castañares y la directora de Relaciones Institucionales; Daniela Golfieri.

“El Programa San Juan Capacita en Turismo hoy está reflejando el éxito de su implementación y lo vamos a seguir trabajando de manera continua ya que estamos convencidos de que la capacitación nutre a la actividad. En este marco, quienes recibieron cada certificado son parte de este gran desarrollo”, destacó el subsecretario de Turismo.

Por su parte, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte agregó que “San Juan está creciendo en turismo de reuniones de una manera impresionante. Por eso, quiero agradecer la iniciativa que tienen para capacitarse, aprender e incorporar conocimientos porque capacitar en turismo es construir el San Juan del futuro. Los invito a que sigamos trabajando juntos en esta etapa para que San Juan siga brillando alto”.

Cabe destacar que esta iniciativa representa un impulso directo al desarrollo económico local, dotando al sector turístico de herramientas técnicas y profesionales para elevar la calidad de la atención y consolidar la competitividad del destino en toda la región.

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