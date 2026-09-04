Más de 1.000 prestadores se capacitaron para potenciar al turismo local

El impacto del programa se reforzó mediante una instancia práctica en la que los asistentes aplicaron contenidos en establecimientos e instituciones de la provincia. Esta sinergia contó con la participación del sector público y privado, incluyendo al Hotel Del Bono, Hotel Termas de Pismanta, Museo Don Julio, Complejo Anchipurac, Restaurante Palito, Restaurante El Lagar, Club Sirio Libanés, Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, Centro Cultural Calingasta, Escuela Agrotécnica de Jáchal, la sede de la UNSJ en Valle Fértil, entre otros organismos, instituciones de salud y bomberos.

La entrega de certificados estuvo a cargo de la diputada nacional; Nancy Picón, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte; Guido Romero, el subsecretario de Turismo; Juan Castañares y la directora de Relaciones Institucionales; Daniela Golfieri.

“El Programa San Juan Capacita en Turismo hoy está reflejando el éxito de su implementación y lo vamos a seguir trabajando de manera continua ya que estamos convencidos de que la capacitación nutre a la actividad. En este marco, quienes recibieron cada certificado son parte de este gran desarrollo”, destacó el subsecretario de Turismo.

Por su parte, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte agregó que “San Juan está creciendo en turismo de reuniones de una manera impresionante. Por eso, quiero agradecer la iniciativa que tienen para capacitarse, aprender e incorporar conocimientos porque capacitar en turismo es construir el San Juan del futuro. Los invito a que sigamos trabajando juntos en esta etapa para que San Juan siga brillando alto”.

Cabe destacar que esta iniciativa representa un impulso directo al desarrollo económico local, dotando al sector turístico de herramientas técnicas y profesionales para elevar la calidad de la atención y consolidar la competitividad del destino en toda la región.