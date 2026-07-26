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El tiempo este domingo: mañana fresca y una máxima estimada en 19°C

Según el reporte del Servicio Hidrográfico Nacional, la jornada de este 26 de julio arrancó con cielo ligeramente nublado y temperaturas de 6.6°C.

Durante las primeras horas del día, el registro meteorológico oficial actualizado a las 07:00 marcó una temperatura de 6.6°C, acompañada por un 87% de humedad, una presión atmosférica de 944.6 hPa y visibilidad reducida a 15 kilómetros. El viento sopla desde el sector Norte a una velocidad de 4 km/h.

Para lo que resta de la jornada, se aguarda una mínima de 3°C registrada en las primeras horas y una máxima que llegará a los 19°C. La salida del sol se produjo a las 08:26, mientras que la puesta está prevista para las 18:55.

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