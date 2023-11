A horas de que se designen nuevas autoridades, Fabián Martín volvió a expresar su postura al respecto: "No me parece ético que un gobierno que está culminando su mandato haga este tipo de designaciones. De todas maneras, ellos tienen la mayoría y seguramente lo van a hacer el día jueves. Nosotros no hemos sido consultados", expresó con molestia.

A esta posición sumó que la voluntad de la mayoría de los sanjuaninos fue que este gobierno en curso no continúa y por lo tanto no está bien que sigan tomando decisiones a días de entregar el mandato. "Hemos sido una fuerza que ganamos las elecciones, mínimamente deberíamos ser consultados sobre este tema. estas son cosas que suceden. Hubo nombramientos en planta permanente en estos últimos meses que tampoco corresponde. Esto complica la transición", dijo.