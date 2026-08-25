Las batallas de "farmear aura" llegaron a los recreos de las escuelas

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¿Qué significa “farmear aura”?

“Farmear aura” es una expresión que surgió en redes sociales y que comenzó a incorporarse al lenguaje cotidiano de muchos jóvenes. Se utiliza para describir situaciones en las que una persona suma o pierde “aura”, una especie de puntuación imaginaria relacionada con su presencia, seguridad, estilo o carisma.

El término “farmear” proviene del inglés farm y del lenguaje de los videojuegos. Allí se utiliza para referirse a la repetición de determinadas actividades con el objetivo de conseguir recursos, experiencia, dinero u otros elementos necesarios para avanzar.

En este caso, el “aura” funciona como una medida ficticia de la personalidad o la presencia de una persona. Alguien puede sumar puntos por una actitud considerada segura, llamativa o carismática, mientras que una situación incómoda, un error o un momento de exposición frente a los demás puede significar una pérdida de aura.

De esta manera, en redes sociales son habituales expresiones como “+1000 de aura” o “-5000 de aura”, utilizadas a modo de puntuación imaginaria.