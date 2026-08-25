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Las batallas de "farmear aura" llegaron a los recreos de las escuelas

En las últimas horas se viralizaron imágenes de las denominadas “batallas de aura” realizadas en una escuela sanjuanina, mientras en redes sociales ya circulan flyers que convocan a nuevos encuentros.

La tendencia de “farmear aura”, que en los últimos meses se volvió cada vez más popular entre los jóvenes, dio un nuevo paso y comenzó a instalarse en los recreos de las escuelas. En las últimas horas se viralizaron imágenes de las denominadas “batallas de aura” realizadas en la Escuela Industrial, mientras en redes sociales ya circulan flyers que convocan a nuevos encuentros.

A través de un grupo de Instagram, comenzaron a difundirse invitaciones para participar de las batallas durante los horarios de recreo. Los flyers anuncian premios de más de 10.000 de “aura” para quienes se destaquen y también incluyen un código QR para sumarse al grupo oficial de las batallas.

La dinámica rápidamente llamó la atención en redes y convirtió una expresión nacida en el mundo digital en una actividad que ahora también busca hacerse un lugar en los patios escolares.

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¿Qué significa “farmear aura”?

“Farmear aura” es una expresión que surgió en redes sociales y que comenzó a incorporarse al lenguaje cotidiano de muchos jóvenes. Se utiliza para describir situaciones en las que una persona suma o pierde “aura”, una especie de puntuación imaginaria relacionada con su presencia, seguridad, estilo o carisma.

El término “farmear” proviene del inglés farm y del lenguaje de los videojuegos. Allí se utiliza para referirse a la repetición de determinadas actividades con el objetivo de conseguir recursos, experiencia, dinero u otros elementos necesarios para avanzar.

En este caso, el “aura” funciona como una medida ficticia de la personalidad o la presencia de una persona. Alguien puede sumar puntos por una actitud considerada segura, llamativa o carismática, mientras que una situación incómoda, un error o un momento de exposición frente a los demás puede significar una pérdida de aura.

De esta manera, en redes sociales son habituales expresiones como “+1000 de aura” o “-5000 de aura”, utilizadas a modo de puntuación imaginaria.

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