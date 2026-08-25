La tendencia de “farmear aura”, que en los últimos meses se volvió cada vez más popular entre los jóvenes, dio un nuevo paso y comenzó a instalarse en los recreos de las escuelas. En las últimas horas se viralizaron imágenes de las denominadas “batallas de aura” realizadas en la Escuela Industrial, mientras en redes sociales ya circulan flyers que convocan a nuevos encuentros.
Las batallas de "farmear aura" llegaron a los recreos de las escuelas
En las últimas horas se viralizaron imágenes de las denominadas “batallas de aura” realizadas en una escuela sanjuanina, mientras en redes sociales ya circulan flyers que convocan a nuevos encuentros.