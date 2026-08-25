San Juan ascendió en el Argentino de Handball de Cadetes

Las selecciones sanjuaninas de Handball de Cadetes se destacaron en el Campeonato Argentino que se disputó en Mendoza. Los chicos obtuvieron el tercer puesto, mientras que, en la rama femenina, las chicas se consagraron subcampeonas. A partir de estos resultados, los dos seleccionados ascendieron a la categoría Elite A, de cara a la próxima temporada.