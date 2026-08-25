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San Juan ascendió en el Argentino de Handball de Cadetes

Lo hizo tanto en la rama masculina como femenina. Los chicos visitaron Canal 8 y dieron su testimonio.

Las selecciones sanjuaninas de Handball de Cadetes se destacaron en el Campeonato Argentino que se disputó en Mendoza. Los chicos obtuvieron el tercer puesto, mientras que, en la rama femenina, las chicas se consagraron subcampeonas. A partir de estos resultados, los dos seleccionados ascendieron a la categoría Elite A, de cara a la próxima temporada.

Tras la victoria, los varones visitaron Inquietos en la TV, programa que se emite en Canal 8, y dieron su testimonio de lo vivido, además de las expectativas de lo que se viene.

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