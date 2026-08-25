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Eduardo Cabello fue reelecto al frente de la CGT por cuatro años más

Eduardo Cabello fue reelecto este martes al frente de la Confederación General del Trabajo (CGT). En el acto estuvo presente

Eduardo Cabello fue reelecto este martes al frente de la Confederación General del Trabajo (CGT), en una jornada marcada por la participación de los gremios y por la presencia de Héctor Daer, uno de los referentes del gremio a nivel Nacional. La elección se llevó a cabo durante un plenario en el que participaron 54 de los 64 sindicatos habilitados para votar, quienes definieron la continuidad de Cabello al frente de la central obrera.

Luego de la elección, Cabello habló con Canal 8 y destacó el significado de continuar al frente de la CGT. “Es un honor y una obligación. No podemos claudicar en la búsqueda de los derechos de los trabajadores, para que no nos sigan robando”, sostuvo.

El dirigente también se refirió a las diferencias internas que se hicieron visibles durante el proceso electoral y remarcó la necesidad de preservar el orden y la legitimidad dentro de la organización. “Tiene que haber un orden y legitimidad, no solo una ambición. Hoy aquí hay un equipo. Nadie ha perdido”, afirmó.

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Cabello reconoció además los cuestionamientos que distintos gremios vienen planteando desde hace años respecto de su permanencia al frente de la CGT. En ese sentido, aseguró que la intención será convocar a los sectores que mantienen diferencias para avanzar en una agenda común. "Vamos a convocar a los gremios disidentes en pos de los trabajadores”, señaló.

Ante las versiones sobre una posible ruptura, Cabello descartó esa posibilidad y consideró que las diferencias no necesariamente deben traducirse en una división. “Podemos tener puntos de vista diferentes. Si nos ven rotos, vienen por nosotros”, advirtió.

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La jornada electoral estuvo acompañada por bombos, platillos y distintas posiciones dentro del movimiento sindical. Sin embargo, tras la votación, el nuevo mandato de Cabello quedó ratificado con el desafío de mantener la unidad de los gremios y fortalecer la representación de los trabajadores.

“Hay que trabajar en unir y seguir formando y dando batalla por lo mejor de los trabajadores”, concluyó el dirigente, quien continuará al frente de la CGT por otros 4 años más sumando así 22 años en la conducción.

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