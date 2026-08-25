Eduardo Cabello fue reelecto este martes al frente de la Confederación General del Trabajo (CGT), en una jornada marcada por la participación de los gremios y por la presencia de Héctor Daer, uno de los referentes del gremio a nivel Nacional. La elección se llevó a cabo durante un plenario en el que participaron 54 de los 64 sindicatos habilitados para votar, quienes definieron la continuidad de Cabello al frente de la central obrera.
Eduardo Cabello fue reelecto al frente de la CGT por cuatro años más
Eduardo Cabello fue reelecto este martes al frente de la Confederación General del Trabajo (CGT). En el acto estuvo presente