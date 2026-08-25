Convocan a becas para pasantías de investigación y formación en Italia

Entre los requisitos se establece tener hasta 35 años, límite que puede extenderse para candidatas con hijos, y contar con conocimientos básicos del idioma italiano.

Áreas de formación

Las becas contemplan oportunidades de investigación y formación en distintas áreas consideradas estratégicas para el desarrollo y la innovación:

Agroalimentos y tecnologías alimentarias.

Sostenibilidad ambiental y energías renovables.

Ciencias de la vida y biotecnología.

Ciencias y tecnologías espaciales.

Patrimonio cultural y prácticas creativas contemporáneas.

Beneficios de las becas

Las personas seleccionadas recibirán un estipendio mensual de €1.500, destinado a cubrir gastos de alojamiento y alimentación durante la estancia.

Además, contarán con una póliza de salud, accidentes y responsabilidad civil durante el período de permanencia en Italia. Las pasantías tendrán una duración de entre tres y seis meses.

La convocatoria, difundida por la Dirección de Integración y Desarrollo Regional de la Secretaría de Relaciones Institucionales, constituye una oportunidad para ampliar la formación profesional, acceder a experiencias de investigación internacional y fortalecer los conocimientos en áreas vinculadas al desarrollo científico, tecnológico, ambiental y cultural.

Inscripciones hasta el 30 de septiembre

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos completos, la documentación necesaria y realizar la postulación a través de los canales oficiales de la IILA.

La propuesta corresponde al año académico 2027 y el cierre de inscripciones será el 30 de septiembre de 2026.

Más información y postulaciones, aquí.

Por dudas o consultas, enviar un correo al mail de la Dirección de Integración Regional: [email protected]