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Convocan a becas para pasantías de investigación y formación en Italia

El Ministerio de Gobierno informó sobre una nueva convocatoria de becas para realizar pasantías de investigación y formación en Italia.

El Ministerio de Gobierno informa sobre una nueva convocatoria de becas destinadas a ciudadanos latinoamericanos interesados en realizar pasantías de investigación y formación en Italia.

Se trata de las Becas IILA-MAECI/DGCS, financiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, que ofrecen la posibilidad de desarrollar estancias académicas de entre tres y seis meses durante el año 2027. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2026.

Requisitos para postular

La convocatoria está dirigida a ciudadanos o residentes de los países miembros de la Organización Internacional Ítalo-Latino Americana (IILA) en América Latina que cuenten con título de grado.

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Entre los requisitos se establece tener hasta 35 años, límite que puede extenderse para candidatas con hijos, y contar con conocimientos básicos del idioma italiano.

Áreas de formación

Las becas contemplan oportunidades de investigación y formación en distintas áreas consideradas estratégicas para el desarrollo y la innovación:

  • Agroalimentos y tecnologías alimentarias.
  • Sostenibilidad ambiental y energías renovables.
  • Ciencias de la vida y biotecnología.
  • Ciencias y tecnologías espaciales.
  • Patrimonio cultural y prácticas creativas contemporáneas.

Beneficios de las becas

Las personas seleccionadas recibirán un estipendio mensual de €1.500, destinado a cubrir gastos de alojamiento y alimentación durante la estancia.

Además, contarán con una póliza de salud, accidentes y responsabilidad civil durante el período de permanencia en Italia. Las pasantías tendrán una duración de entre tres y seis meses.

La convocatoria, difundida por la Dirección de Integración y Desarrollo Regional de la Secretaría de Relaciones Institucionales, constituye una oportunidad para ampliar la formación profesional, acceder a experiencias de investigación internacional y fortalecer los conocimientos en áreas vinculadas al desarrollo científico, tecnológico, ambiental y cultural.

Inscripciones hasta el 30 de septiembre

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos completos, la documentación necesaria y realizar la postulación a través de los canales oficiales de la IILA.

La propuesta corresponde al año académico 2027 y el cierre de inscripciones será el 30 de septiembre de 2026.

Más información y postulaciones, aquí.

Por dudas o consultas, enviar un correo al mail de la Dirección de Integración Regional: [email protected]

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