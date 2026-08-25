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Sumarán los testimonios del personal del gimnasio y del psicólogo de la denunciante

El fiscal del CAVIG, Eduardo Martínez, confirmó que habrá nuevas imágenes de seguridad e inspecciones al entorno laboral del dirigente sindical. El testimonio del psicólogo de la víctima será determinante para la causa.

La investigación judicial que involucra al secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis de San Juan, Walter David Ferreri, suma elementos decisivos en la UFI CAVIG. Tras dictarse la formalización de la causa por presunto abuso sexual simple y determinarse que el imputado continúe en libertad durante los seis meses de investigación preparatoria, la Fiscalía enfoca sus esfuerzos en consolidar el material probatorio.

En diálogo con sanjuan8.com, el fiscal Eduardo Martínez confirmó avances en el análisis visual del hecho. El material obtenido de las cámaras de seguridad del gimnasio de Capital aporta mayor claridad a la secuencia relatada por la denunciante. A este registro se le agregará una nueva grabación captada desde otro ángulo y dirección, la cual fue puesta a disposición de la Justicia por la propia conducción del establecimiento.

Junto al rastreo audiovisual, la causa incorporará testimonios directos del entorno laboral donde ocurrió el episodio. En los próximos días declararán el encargado, el gerente del gimnasio y una trabajadora del área de limpieza, predisposición que permitirá reconstruir el clima previo y los movimientos habituales en el lugar.

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Un testimonio considerado clave por la investigación será el del psicólogo que asistió a la joven denunciante. La reconstrucción fiscal apunta a acreditar que la víctima ya le había expresado al profesional su incomodidad por los constantes acercamientos de Ferreri antes del episodio denunciado, un factor que respaldaría la continuidad y persistencia del hostigamiento.

Desde CAVIG destacaron además la importancia de la colaboración comunitaria en este tipo de delitos contra la integridad sexual. Según indicaron desde el fuero especializado, el aporte de imágenes particulares, cámaras de vecinos y declaraciones testimoniales resulta determinante para esclarecer hechos que frecuentemente ocurren en la vía pública, transportes o locales comerciales.

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