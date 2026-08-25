La investigación judicial que involucra al secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis de San Juan, Walter David Ferreri, suma elementos decisivos en la UFI CAVIG. Tras dictarse la formalización de la causa por presunto abuso sexual simple y determinarse que el imputado continúe en libertad durante los seis meses de investigación preparatoria, la Fiscalía enfoca sus esfuerzos en consolidar el material probatorio.
Sumarán los testimonios del personal del gimnasio y del psicólogo de la denunciante
El fiscal del CAVIG, Eduardo Martínez, confirmó que habrá nuevas imágenes de seguridad e inspecciones al entorno laboral del dirigente sindical. El testimonio del psicólogo de la víctima será determinante para la causa.