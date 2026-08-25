Sumarán los testimonios del personal del gimnasio y del psicólogo de la denunciante

En diálogo con sanjuan8.com, el fiscal Eduardo Martínez confirmó avances en el análisis visual del hecho. El material obtenido de las cámaras de seguridad del gimnasio de Capital aporta mayor claridad a la secuencia relatada por la denunciante. A este registro se le agregará una nueva grabación captada desde otro ángulo y dirección, la cual fue puesta a disposición de la Justicia por la propia conducción del establecimiento.

Junto al rastreo audiovisual, la causa incorporará testimonios directos del entorno laboral donde ocurrió el episodio. En los próximos días declararán el encargado, el gerente del gimnasio y una trabajadora del área de limpieza, predisposición que permitirá reconstruir el clima previo y los movimientos habituales en el lugar.