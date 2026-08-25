"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > violencia de género

Violencia de género: invitó a cenar a su ex, le revisó el celular y la golpeó

Jorge Luis Rojas Sánchez recibió un año de prisión en suspenso tras reconocer múltiples ataques de violencia de género. Tampoco podrá acercarse ni contactar a la víctima por dos años.

vUn hombre de 39 años fue condenado en juicio abreviado por una seguidilla de hechos de violencia de género cometidos contra su ex pareja en Caucete. El fallo recayó sobre Jorge Luis Rojas Sánchez, quien aceptó su responsabilidad y recibió la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional, al no contar con antecedentes penales previos.

La causa, investigada por la UFI CAVIG a cargo del fiscal Leonardo Arancibia junto a las ayudantes fiscales Gemma Luján y Giuliana Carosio, y el auxiliar Daniel Lisandrello, reunió episodios ocurridos entre julio de 2025 y agosto de 2026. El primer ataque registrado sucedió tras una cena, cuando el agresor revisó el celular de la mujer, la agarró del pelo, la tiró al suelo causándole lesiones y le destruyó el teléfono contra la pared.

Los episodios de hostigamiento continuaron durante 2026 con amenazas tras enterarse de reuniones sociales de la víctima, y culminaron el pasado 5 de agosto. Ese día, Rojas Sánchez abordó el vehículo donde se encontraba su ex pareja con un amigo, le apretó la mano, le rompió la remera de un tirón y la amenazó de muerte antes de darse a la fuga.

Te puede interesar...

En la audiencia realizada este 24 de agosto de 2026, la Justicia homologó el acuerdo por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, amenazas, daño y desobediencia a una orden judicial. Además de la pena en suspenso, se le dictó la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto o acto turbatorio hacia la víctima por el plazo de dos años.

Temas

Te puede interesar