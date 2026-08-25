vUn hombre de 39 años fue condenado en juicio abreviado por una seguidilla de hechos de violencia de género cometidos contra su ex pareja en Caucete. El fallo recayó sobre Jorge Luis Rojas Sánchez, quien aceptó su responsabilidad y recibió la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional, al no contar con antecedentes penales previos.
Violencia de género: invitó a cenar a su ex, le revisó el celular y la golpeó
Jorge Luis Rojas Sánchez recibió un año de prisión en suspenso tras reconocer múltiples ataques de violencia de género. Tampoco podrá acercarse ni contactar a la víctima por dos años.