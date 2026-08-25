Colectivos y vía pública: los escenarios más frecuentes de abuso sexual simple

Cuando la zona del hecho no cuenta con cámaras oficiales, la tarea investigativa recurre de inmediato al rastreo en las cercanías. El aporte de registros de seguridad de vecinos y comercios resulta determinante en la mayoría de los expedientes, permitiendo ubicar y registrar el accionar de los acusados en la vía pública.

Desde el ámbito judicial destacaron la rápida empatía y la constante predisposición de la ciudadanía para colaborar en estos casos. El compromiso de la comunidad al facilitar imágenes y sumar testimonios es fundamental para evitar que los hechos ocurridos en la calle o en los colectivos queden impunes.