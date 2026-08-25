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Colectivos y vía pública: los escenarios más frecuentes de abuso sexual simple

Desde la UFI CAVIG advirtieron sobre la frecuencia de tocamientos y acosos en las calles y el transporte público. La colaboración vecinal y las cámaras de seguridad son claves para resolver los casos.

Los tocamientos en la vía pública y a bordo de colectivos representan las situaciones de abuso sexual simple más comunes y reiteradas en la provincia. Frente a estos escenarios cotidianos, la labor de la UFI CAVIG se enfoca en reunir rápidamente las pruebas necesarias para identificar a los agresores y avanzar con las causas judiciales.

Cuando la zona del hecho no cuenta con cámaras oficiales, la tarea investigativa recurre de inmediato al rastreo en las cercanías. El aporte de registros de seguridad de vecinos y comercios resulta determinante en la mayoría de los expedientes, permitiendo ubicar y registrar el accionar de los acusados en la vía pública.

Desde el ámbito judicial destacaron la rápida empatía y la constante predisposición de la ciudadanía para colaborar en estos casos. El compromiso de la comunidad al facilitar imágenes y sumar testimonios es fundamental para evitar que los hechos ocurridos en la calle o en los colectivos queden impunes.

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