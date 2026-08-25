Los tocamientos en la vía pública y a bordo de colectivos representan las situaciones de abuso sexual simple más comunes y reiteradas en la provincia. Frente a estos escenarios cotidianos, la labor de la UFI CAVIG se enfoca en reunir rápidamente las pruebas necesarias para identificar a los agresores y avanzar con las causas judiciales.
Colectivos y vía pública: los escenarios más frecuentes de abuso sexual simple
Desde la UFI CAVIG advirtieron sobre la frecuencia de tocamientos y acosos en las calles y el transporte público. La colaboración vecinal y las cámaras de seguridad son claves para resolver los casos.