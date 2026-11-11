Un robo insólito ocurrido en el departamento Rivadavia terminó con una condena de prisión efectiva. Leandro Gustavo Vargas Mazzitelli recibió la pena de un mes de cárcel tras ser hallado culpable del delito de hurto por la sustracción de una botella de cerveza de un litro en un comercio de la zona.
Un mes al Penal por robar una botella de cerveza en un kiosco de Rivadavia
Leandro Gustavo Vargas Mazzitelli fue condenado mediante un juicio abreviado. Al tener antecedentes, la Justicia declaró su reincidencia y ordenó el traslado inmediato al Servicio Penitenciario.