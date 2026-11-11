Un mes al Penal por robar una botella de cerveza en un kiosco de Rivadavia

El hecho se registró el 6 de noviembre pasado en el kiosco Libertador, ubicado sobre avenida Libertador General San Martín al 5518 oeste. El sujeto ingresó al local, tomó una botella de Stella Artois de una heladera y se retiró sin pagar. La maniobra fue advertida por la dueña del comercio a través de las cámaras de seguridad, quien salió a perseguirlo y alertó a una patrulla del personal comunal que circulaba por las inmediaciones de Rastreador Calívar y Valenzuela Varas.

Al verse acorralado por los efectivos, el delincuente arrojó la botella a la cuneta y provocó su rotura. Tras el procedimiento especial de Flagrancia, conducido por el fiscal Cristian Gerarduzzi, la defensa acordó la pena de un mes de prisión efectiva y el juez de la causa declaró la reincidencia del acusado, dictando su prisión preventiva.