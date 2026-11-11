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Un mes al Penal por robar una botella de cerveza en un kiosco de Rivadavia

Leandro Gustavo Vargas Mazzitelli fue condenado mediante un juicio abreviado. Al tener antecedentes, la Justicia declaró su reincidencia y ordenó el traslado inmediato al Servicio Penitenciario.

Un robo insólito ocurrido en el departamento Rivadavia terminó con una condena de prisión efectiva. Leandro Gustavo Vargas Mazzitelli recibió la pena de un mes de cárcel tras ser hallado culpable del delito de hurto por la sustracción de una botella de cerveza de un litro en un comercio de la zona.

El hecho se registró el 6 de noviembre pasado en el kiosco Libertador, ubicado sobre avenida Libertador General San Martín al 5518 oeste. El sujeto ingresó al local, tomó una botella de Stella Artois de una heladera y se retiró sin pagar. La maniobra fue advertida por la dueña del comercio a través de las cámaras de seguridad, quien salió a perseguirlo y alertó a una patrulla del personal comunal que circulaba por las inmediaciones de Rastreador Calívar y Valenzuela Varas.

Al verse acorralado por los efectivos, el delincuente arrojó la botella a la cuneta y provocó su rotura. Tras el procedimiento especial de Flagrancia, conducido por el fiscal Cristian Gerarduzzi, la defensa acordó la pena de un mes de prisión efectiva y el juez de la causa declaró la reincidencia del acusado, dictando su prisión preventiva.

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