Marcelo Orrego presenció el histórico discurso del papa León XIV

Durante la ceremonia institucional —que contó con la participación del presidente Javier Milei, autoridades nacionales y diplomáticos—, el gobernador sanjuanino siguió con atención las palabras del Santo Padre. El discurso del Pontífice estuvo centrado en la dignidad humana, la ética pública, el rechazo a la corrupción y la premisa de situar la economía al servicio de las personas.