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Marcelo Orrego presenció el histórico discurso del papa León XIV

El gobernador de San Juan asistió al Palacio Libertad junto a su esposa Eliana Albornoz y formó parte del grupo de mandatarios provinciales que escucharon el mensaje papal.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, estuvo presente en el primer discurso que el papa León XIV brindó en la Argentina desde el Palacio Libertad, transmitido por cadena nacional. El mandatario provincial integró la comitiva de gobernadores del país y asistió acompañado por su esposa, Eliana Albornoz.

Durante la ceremonia institucional —que contó con la participación del presidente Javier Milei, autoridades nacionales y diplomáticos—, el gobernador sanjuanino siguió con atención las palabras del Santo Padre. El discurso del Pontífice estuvo centrado en la dignidad humana, la ética pública, el rechazo a la corrupción y la premisa de situar la economía al servicio de las personas.

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La presencia de Orrego en Buenos Aires representó el contacto institucional clave con el Pontífice, en el marco de la gira oficial de cuatro días que el Papa desarrollará en el país y que no incluye paradas en la región de Cuyo.

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