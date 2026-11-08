El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, estuvo presente en el primer discurso que el papa León XIV brindó en la Argentina desde el Palacio Libertad, transmitido por cadena nacional. El mandatario provincial integró la comitiva de gobernadores del país y asistió acompañado por su esposa, Eliana Albornoz.
Marcelo Orrego presenció el histórico discurso del papa León XIV
El gobernador de San Juan asistió al Palacio Libertad junto a su esposa Eliana Albornoz y formó parte del grupo de mandatarios provinciales que escucharon el mensaje papal.