Mamá de Sofía, en exclusiva: "Tenía esperanzas de encontrarla en San Juan"

Ese llamado tenía información precisa que había colectado sobre el presunto procedimiento efectuado por un juez sanjuanino en un juzgado de Familia. La investigación fue tomada por la Justicia Federal, con el pedido de los tribunales sureños, pero no tuvo el final esperado para María Elena Delgado. La mujer habló este jueves con sanjuan8.com y contó la angustia de la noticia.

"Recibí un llamado hace meses. Una persona de San Juan me llamó y me dijo que conocía a una nena, igual que Sofía, que había sido dada en adopción. La nena realmente era muy parecida y por eso se comenzó la investigación", confió.

Con la información completa, Elena se puso al mando del caso y logró que el tribunal Federal de San Juan ponga sus ojos en la familia de la nena adoptada. "Vivía en un paraje, luego se la llevaron de ese lugar y después volvió", remarcó.

Las expectativas eran altas, pero hace pocas horas recibió un respuesta que no esperaba. "Me dijeron que la familia sanjuanina presentó los papales filiatorios de la nena. No pude lograr hablar con ellos (los padres) porque el hombre apenas se enteró, puso un abogado y me negó el acercamiento". Es por eso que Elena no pudo ver a la niña, pero otra de las cosas que no logró fue conseguir el pedido de ADN para la pequeña. "Nosotros tenemos huellas de Sofía, podemos comparar", remarcó.

En la investigación, trabajó la Justicia Federal y la provincia colaboró. "Quiero agradecerles a todos por estar atentos. Fui hace varios años (en 2014) con la campaña de difusión y pude llevar la imagen de Sofi, la carita de ella se fue actualizando asique es posible que retome los viajes", contó.

En todo este tiempo, la gente llamó y brindó datos sobre la desaparición de la nena, pero no hubo ningún dato que llevara a su paradero real. Elena aún tiene esperanzas de encontrarla, "Sofía está a punto de cumplir 18 años", confía y asegura que no descansará en su búsqueda.

