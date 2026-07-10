Vacaciones de invierno: cómo están las rutas de San Juan para viajar

Las rutas que presentan mayor riesgo por las condiciones climáticas son:

Ruta Nacional 149, en los tramos Calingasta e Iglesia .

e . Ruta Nacional 40 Norte, entre San Juan y Jáchal .

. Ruta Nacional 40, entre Huaco y el límite con La Rioja .

. Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo .

. Ruta Nacional 150, entre Jáchal e Ischigualasto.

Desde Vialidad indicaron que las bajas temperaturas pueden provocar la formación de hielo sobre la calzada durante la mañana, mientras que los bancos de niebla tenderán a disiparse con el correr de las horas.

Rutas habilitadas con normalidad

En tanto, los principales corredores interprovinciales y accesos urbanos se encuentran totalmente habilitados para todo tipo de vehículos. Se trata de:

Ruta Nacional 40 Sur, que conecta San Juan con Mendoza.

Ruta Nacional 20, hacia San Luis.

Ruta Nacional 141, en dirección a La Rioja.

Ruta Nacional 153, en el tramo Pedernal-Los Berros.

Recomendaciones para los conductores

Ante las condiciones invernales, Vialidad Nacional recordó la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar siniestros viales.

Entre las principales recomendaciones figuran mantener una distancia prudente entre vehículos, reducir la velocidad en sectores con niebla, evitar maniobras bruscas sobre el asfalto frío o con posible presencia de hielo y circular siempre con las luces bajas encendidas. Además, se aconseja verificar el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas antes de emprender viaje.

Las autoridades solicitaron a quienes deban transitar por rutas nacionales mantenerse informados sobre las condiciones del camino y conducir con máxima precaución, especialmente durante las primeras horas de la mañana.