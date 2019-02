Luego de las versiones de fraude: la escribana mostró los votos impugnados en la elección de la reina

En ese momento y antes de la coronación, la escribana mayor de Gobierno informó que tres de los quince votos habían sido impugnados por ser ilegibles. Luego de ello se viralizaron algunas especulaciones sobre que los votos habían sido para la candidata de Santa Lucía y que los habían impugnado para que no subiera al escenario el intendente del departamento y actual precandidato a gobernador Marcelo Orrego.





Hoy desde la Escribanía salieron a mostrar los sufragios en los que se puede observar que los jurados no sólo no pusieron el nombre del departamento, sino que optaron por poner el apellido de la reina y en los otros dos casos un número: el 13, que en este caso corresponde a la candidata de San Martín que no competía en el desempate.

Luego de la elección de la reina y virreina del Sol, comenzaron a surgir versiones de fraude en el desempate que se realizó para el puesto de la virreina. La contienda era entre la candidata de Santa Lucía y la de Valle Fértil. Para ello se designó un jurado especial de 15 miembros, que votaría sólo en caso de empate. Así lo hicieron y del conteo de votos resultó ganadora Ana Paula Vilanoba, representante del Valle.