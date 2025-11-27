Los sanjuaninos cruzaron Agua Negra desde el primer minuto de la apertura

La apertura fue encabezada por las autoridades de San Juan y de la Región de Coquimbo, en un acto desarrollado en el Hito Fronterizo. El gobernador Marcelo Orrego y su par chileno, Cristóbal Juliá de la Vega, oficializaron el inicio de la temporada estival, destacando el valor estratégico y simbólico del paso.

“Esta apertura del camino de Agua Negra tiene que ver con un esfuerzo común, con soñar en conjunto y trabajar por un destino compartido entre sanjuaninos, argentinos y chilenos”, expresó Orrego durante el acto. Además, subrayó que este corredor consolida la hermandad entre ambas regiones, potencia la posibilidad de una futura ruta comercial y se apoya en experiencias recientes, como el récord de tránsito de la temporada pasada y la cooperación durante emergencias sanitarias.