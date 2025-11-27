Desde las primeras horas del miércoles 26 de noviembre, varios sanjuaninos aguardaron la habilitación del Paso Internacional de Agua Negra para cruzar rumbo a La Serena. A las 7 de la mañana, tal como estaba previsto, el corredor binacional quedó formalmente operativo y comenzó a recibir a los primeros viajeros de la temporada 2025-2026.
Los sanjuaninos cruzaron Agua Negra desde el primer minuto de la apertura
