Los sanjuaninos cruzaron Agua Negra desde el primer minuto de la apertura

El Paso Internacional de Agua Negra quedó habilitado el miércoles y desde ese mismo instante, decenas de sanjuaninos aprovecharon para viajar rumbo a La Serena.

Desde las primeras horas del miércoles 26 de noviembre, varios sanjuaninos aguardaron la habilitación del Paso Internacional de Agua Negra para cruzar rumbo a La Serena. A las 7 de la mañana, tal como estaba previsto, el corredor binacional quedó formalmente operativo y comenzó a recibir a los primeros viajeros de la temporada 2025-2026.

La apertura fue encabezada por las autoridades de San Juan y de la Región de Coquimbo, en un acto desarrollado en el Hito Fronterizo. El gobernador Marcelo Orrego y su par chileno, Cristóbal Juliá de la Vega, oficializaron el inicio de la temporada estival, destacando el valor estratégico y simbólico del paso.

“Esta apertura del camino de Agua Negra tiene que ver con un esfuerzo común, con soñar en conjunto y trabajar por un destino compartido entre sanjuaninos, argentinos y chilenos”, expresó Orrego durante el acto. Además, subrayó que este corredor consolida la hermandad entre ambas regiones, potencia la posibilidad de una futura ruta comercial y se apoya en experiencias recientes, como el récord de tránsito de la temporada pasada y la cooperación durante emergencias sanitarias.

Mientras se desarrollaba la ceremonia, en el costado argentino ya se observaban vehículos preparados para peregrinar hacia Chile. Muchos de los primeros en cruzar habían llegado al control desde primera hora para asegurarse ser parte de la reapertura.

