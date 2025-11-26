Llegó el día: con mejoras en la conectividad este miércoles abre Agua Negra

El acto oficial se llevará a cabo en el Hito Fronterizo entre ambas naciones. Estará encabezado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá de la Vega; y el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Galo Luna Penna.

Con esta apertura, ambos gobiernos buscan fortalecer la conectividad, impulsar el turismo y facilitar el intercambio comercial entre las dos regiones.