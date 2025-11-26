"
San Juan 8 > San Juan > Paso Internacional de Agua Negra

Llegó el día: con mejoras en la conectividad este miércoles abre Agua Negra

El Gobierno de San Juan y las autoridades chilenas habilitarán el Paso Internacional de Agua Negra este 26 de noviembre.

El Gobierno de San Juan confirmó que este miércoles 26 de noviembre se habilitará el Paso Internacional de Agua Negra, el corredor cordillerano que une la provincia con la región chilena de Coquimbo. La decisión se enmarca en las tareas de coordinación que equipos técnicos argentinos y chilenos vienen realizando para garantizar un funcionamiento eficiente y condiciones seguras de circulación durante la temporada 2025-2026.

El acto oficial se llevará a cabo en el Hito Fronterizo entre ambas naciones. Estará encabezado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá de la Vega; y el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Galo Luna Penna.

Con esta apertura, ambos gobiernos buscan fortalecer la conectividad, impulsar el turismo y facilitar el intercambio comercial entre las dos regiones.

Durante esa temporada, el paso registró:

-113.853 personas, un crecimiento del 103,6% respecto al período anterior.

-34.088 vehículos, lo que representa un aumento del 91% en comparación con la temporada previa.

El detalle del flujo indica que:

-51.237 personas ingresaron a Argentina y 62.616 egresaron.

-15.587 vehículos ingresaron al país y 18.501 salieron hacia Chile.

