El Gobierno de San Juan confirmó que este miércoles 26 de noviembre se habilitará el Paso Internacional de Agua Negra, el corredor cordillerano que une la provincia con la región chilena de Coquimbo. La decisión se enmarca en las tareas de coordinación que equipos técnicos argentinos y chilenos vienen realizando para garantizar un funcionamiento eficiente y condiciones seguras de circulación durante la temporada 2025-2026.
Llegó el día: con mejoras en la conectividad este miércoles abre Agua Negra
El Gobierno de San Juan y las autoridades chilenas habilitarán el Paso Internacional de Agua Negra este 26 de noviembre.