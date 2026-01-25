"
"Los responsables deberán pagar": el reclamo de la mamá de Tiziano Araoz

A una semana de la tragedia en el canal Benavídez y tras el pase de la causa al fuero de Menores, la madre de Pablo Araoz Catellino volvió a reclamar justicia y cuestionó el accionar de quienes estaban con su hijo.

La investigación por la muerte de Pablo Tiziano Araoz Catellino, de 13 años, tuvo en los últimos días un giro clave al descartarse la hipótesis inicial de un accidente y pasar al Juzgado de Menores, ante posibles responsabilidades penales de chicos que estaban con él al momento del hecho.

En ese contexto, Mariana Castellino, madre de la víctima, volvió a expresarse públicamente a través de sus redes sociales, a una semana de la tragedia ocurrida en el canal Benavídez, y apuntó contra los menores que estaban bajo la lupa judicial.

“Hoy hace una semana de tu partida... Una semana que te quitaron la vida... Una semana que todos los que te acompañaban se borraron, se escondieron”, escribió la mujer este domingo por la mañana. Luego agregó: “Ninguno fue capaz de venir a contar lo que te había pasado... Pero creo en la justicia y en Dios que esto saldrá a la luz y los responsables deberán pagar”. El mensaje cerró con un pedido directo: “Justicia por vos, hijo mío”.

Días antes, Castellino ya había cuestionado la versión inicial que indicaba que su hijo se habría arrojado al canal por voluntad propia. En un posteo previo, sostuvo que Pablo le tenía miedo al agua y descartó esa posibilidad. “Eras incapaz de meterte a un canal… le tenías pánico. Me vienen a querer contar que te largaste por voluntad propia y encima con tu remerita puesta”, expresó.

Este viernes, fuentes judiciales confirmaron que Pablo no habría caído solo al canal, sino que habría sido empujado en medio de un juego por otros menores. A partir de esa información, la causa dejó la Justicia ordinaria y fue derivada al fuero de Menores.

Según la investigación, un testigo presencial declaró que en el lugar había cuatro chicos de entre 8 y 14 años, dos de ellos amigos de la víctima. De acuerdo al relato, los menores jugaban al borde del canal y se alentaban a tirarse al agua, pese a que no sabían nadar y manifestaban miedo. En ese marco, y entre gritos y empujones propios del juego, uno de los chicos empujó a Pablo, quien cayó al canal y fue arrastrado por la corriente.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado 17, en un tramo del canal Benavídez que limita con el departamento Chimbas, una zona señalada por la velocidad del agua y la profundidad del cauce, condiciones que la convierten en un sector de alto riesgo.

El cuerpo de Pablo fue encontrado al día siguiente, el domingo 18, tras una intensa búsqueda de familiares, amigos y personal policial. La investigación continúa ahora bajo la órbita de la Justicia de Menores, mientras la familia insiste en que se esclarezcan las responsabilidades.

