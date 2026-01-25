"
Disparos en una plaza de Chimbas: temor por hechos repetidos

Un enfrentamiento armado entre jóvenes ocurrió el sábado por la noche en una plaza del barrio Los Andes, en Chimbas. Hubo múltiples disparos, pánico entre familias y reclamos por mayor presencia policial.

Un violento episodio generó preocupación y temor en el departamento Chimbas durante la noche del sábado, cuando un grupo de jóvenes protagonizó un tiroteo en la plaza principal del barrio Los Andes, un espacio que a esa hora estaba concurrido por familias y niños.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas y quedó registrado en videos grabados por vecinos, en los que se escuchan con claridad múltiples detonaciones. De acuerdo a los testimonios, se trató de un cruce de balas entre bandas, con un número estimado de alrededor de 16 disparos, efectuados en plena vía pública.

La balacera provocó momentos de pánico entre las personas que se encontraban en el lugar. Siempre según relataron vecinos de la zona, la Policía llegó entre 20 y 25 minutos después, cuando el enfrentamiento ya había finalizado.

El episodio se registró en las inmediaciones de calles Greco y Porres, dentro de un sector del barrio ubicado al este de la Ruta 40. En uno de los videos difundidos se observa a un joven resguardándose detrás de un pilar mientras efectúa disparos, y en otro registro se ve a una persona corriendo por la vereda mientras se oyen tiros de fondo.

Vecinos del barrio aseguraron que no se trata de un hecho aislado y denunciaron que los enfrentamientos armados se repiten durante las noches, generando un clima constante de miedo, especialmente entre quienes viven con chicos. Según indicaron, estos episodios vienen ocurriendo desde hace tiempo sin una solución concreta.

También señalaron que las disputas estarían vinculadas al narcomenudeo y cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad, al considerar que las intervenciones no atacan el origen del problema.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas ni detenidas tras el último tiroteo. Pese a ello, el temor persiste entre los vecinos, que reclaman una intervención urgente para evitar que la situación derive en una tragedia.

El hecho reavivó además el recuerdo de antecedentes recientes de balaceras en otros departamentos, donde enfrentamientos similares terminaron con víctimas fatales, lo que incrementa la preocupación en la comunidad.

