Boca venció a Deportivo Riestra y arrancó el torneo con el pie derecho
Con un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo tras un tiro libre de Leandro Paredes, el Xeneize venció 1-0 al Malevo en el debut del Torneo Apertura 2026. Ignacio Arce fue figura y Marchesín sostuvo el cierre.
Boca Juniors inició el Torneo Apertura 2026 con una victoria por 1-0 frente a Deportivo Riestra, en un partido disputado en La Bombonera por la fecha 1 de la Zona A. El equipo dirigido por Claudio Úbeda fue superior en gran parte del encuentro, aunque recién pudo quebrar el marcador en el segundo tiempo, a través de una jugada de pelota parada.
Desde el inicio, el Xeneize asumió el protagonismo y se plantó en campo rival. En los primeros 25 minutos, Boca acumuló seis tiros de esquina y generó las situaciones más claras del partido. A los 20 minutos, Ignacio Arce comenzó a transformarse en figura: primero tapó un cabezazo a quemarropa y luego vio cómo un centro de Lautaro Blanco terminó estrellándose en el travesaño.
Riestra, replegado en su campo, apostó a cortar los circuitos de juego y reducir espacios. El ritmo fue lento y Boca tuvo dificultades para generar asociaciones limpias, pese a monopolizar la posesión. En ese contexto, el equipo local volvió a exigir al arquero visitante con remates de Tomás Belmonte y Lautaro Di Lollo, ambos bien resueltos por Arce.
El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. Boca continuó manejando la pelota y buscó profundidad por las bandas, con una participación activa de Exequiel Zeballos sobre la izquierda. Sin embargo, las situaciones claras escasearon y el partido transitó largos pasajes sin sobresaltos.
La apertura del marcador llegó a los 30 minutos del complemento. Leandro Paredes ejecutó un tiro libre desde el sector derecho y Lautaro Di Lollo se impuso en el área para marcar de cabeza el 1-0, el único gol del encuentro.
Tras el tanto, Riestra adelantó líneas y tuvo su primera llegada clara recién a los 42 minutos, cuando Mariano Bracamonte sacó un remate exigente que fue bien contenido por Agustín Marchesín, asegurando el triunfo del local.
Boca también había festejado antes con un gol de Zeballos, pero la jugada fue anulada por una infracción previa de Lucas Janson, quien ocupó el rol de centrodelantero ante las ausencias en esa posición. El Xeneize llegó al debut con Edinson Cavani afectado por una lumbalgia, Milton Giménez con pubalgia y Miguel Merentiel lesionado tras un amistoso ante Olimpia.
Con este resultado, Boca sumó sus primeros tres puntos en el torneo. Su próxima presentación será el miércoles 28 de enero a las 22:15, cuando visite a Estudiantes de La Plata. Luego, volverá a jugar en La Bombonera por la tercera fecha, ante Newell’s. Por su parte, Deportivo Riestra enfrentará a Defensa y Justicia el jueves 29 de enero desde las 17:00.