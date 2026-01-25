Boca venció a Deportivo Riestra y arrancó el torneo con el pie derecho

image

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. Boca continuó manejando la pelota y buscó profundidad por las bandas, con una participación activa de Exequiel Zeballos sobre la izquierda. Sin embargo, las situaciones claras escasearon y el partido transitó largos pasajes sin sobresaltos.

image

La apertura del marcador llegó a los 30 minutos del complemento. Leandro Paredes ejecutó un tiro libre desde el sector derecho y Lautaro Di Lollo se impuso en el área para marcar de cabeza el 1-0, el único gol del encuentro.

Tras el tanto, Riestra adelantó líneas y tuvo su primera llegada clara recién a los 42 minutos, cuando Mariano Bracamonte sacó un remate exigente que fue bien contenido por Agustín Marchesín, asegurando el triunfo del local.

image

Boca también había festejado antes con un gol de Zeballos, pero la jugada fue anulada por una infracción previa de Lucas Janson, quien ocupó el rol de centrodelantero ante las ausencias en esa posición. El Xeneize llegó al debut con Edinson Cavani afectado por una lumbalgia, Milton Giménez con pubalgia y Miguel Merentiel lesionado tras un amistoso ante Olimpia.

image

Con este resultado, Boca sumó sus primeros tres puntos en el torneo. Su próxima presentación será el miércoles 28 de enero a las 22:15, cuando visite a Estudiantes de La Plata. Luego, volverá a jugar en La Bombonera por la tercera fecha, ante Newell’s. Por su parte, Deportivo Riestra enfrentará a Defensa y Justicia el jueves 29 de enero desde las 17:00.